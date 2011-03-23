-ŞİMŞEK: "CARİ AÇIK HARİCİNDE DURUMUMUZ İYİ" İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun Avrupa standartlarına göre bile düşük olduğunu belirterek, ''İngiltere'de yüzde 4,4'e çıkmış enflasyon, bizimki ise yüzde 4,2. Bu çok görülmedik bir şey'' dedi. Şimşek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Lüksemburg İş ve Yatırım Semineri'nin açılışında yaptığı konuşmada, Lüksemburg ile Türkiye arasında siyasi bağlamda da olumlu ilişkiler bulunduğunu, bu ilişkileri daha fazla ticari fırsatlarla taçlandırmak gerektiğini söyledi. ''Lüksemburg'un niş bir ülke'' olduğunu, çok özel alanlar yarattığını anlatan Bakan Şimşek, ''Bir finans merkezi oluşturdular. Biz de İstanbul'u aynı şekilde finans merkezi haline getirmek istiyoruz'' dedi. Daha fazla Türk ve Lüksemburglu sanayiciyi bir araya getirmek gerektiğine işaret eden Şimşek, Türkiye'nin çok geniş bir pazar olduğunu vurguladı. Türkiye'de geçen yıl çok hızlı bir toparlanma gerçekleştiğini söyleyen Şimşek, ''Merkez Bankası bugün munzam karşılık oranlarını ciddi şekilde artırdı. Borç hacminin artışını kontrol etmek istiyoruz. Durgunluk istemiyoruz ama daha ılımlı hale getirmek istiyoruz. Biz aşırı ısınmadan kaçmaya, olayları daha ılımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Belki biraz sıra dışı bir şekilde yapıyoruz ama inşallah işe yarayacak '' dedi. Yakın vadede büyüme beklentisinin güçlü olabileceğini ifade eden Şimşek, kamu finansmanının iyi durumda bulunduğunu, bütçe açığının ve borçların GSYİH oranını düşük tutmaya çalıştıklarını söyledi. Şimşek, ''Maastricht kriterlerine uymak istiyoruz, çünkü bu bizim için son derece elzem. Enflasyon Avrupa standartlarına göre bile düşük. Dün gördüm, İngiltere'de yüzde 4,4'e çıkmış enflasyon, bizimki ise yüzde 4,2. Bu çok görülmedik bir şey. Tabii böyle kalacak diyemiyorum, çünkü petrol ve gıda fiyatlarının artış yönlü bir baskısı var. Ama fiyat istikrarı, mali kararlılık anlamında ve büyüme dinamikleri anlamında kısa ve orta vadede iyi durumdayız'' dedi. -''CARİ AÇIK YÖNETİLEBİLİR BOYUTTA''- Türk ekonomisinde sıkıntılı noktalar da bulunduğuna, bunlardan birinin cari açık olduğuna işaret eden Şimşek, bunun da temel nedeninin enerji ithalatı olduğunu söyledi. Şimşek, ''Bu yıl bizim enerji ithalat hacmimiz 50 milyar doların altında olmayacak. Kısa vadede bununla ilgili yapabileceğimiz çok az şey var ama orta ve uzun vadede çok fazla şey yapabiliriz ve bunları da zaten yapıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusunda çok fazla çalışıyoruz. Enerji yatırımı ihtiyacımız 100-125 milyar dolar civarında. Kısa vadede cari açık haricinde durumumuz iyi görünüyor'' dedi. -''BİZ ISRAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ''- Cari açığın finanse edilebilir ve yönetilebilir boyutta göründüğünü, ancak aynı zamanda finansman kalitesini de artırmak istediklerini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: ''Uzun vadede ben çok daha iyimserim. Türkiye çok büyük değişim ve dönüşüm geçirdi. Daha rekabetçi, verimli, üretken bir ekonomi oluşturdu. Dönüşümün hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal boyutları var. Dönüşümün çok büyük kısmının AB'ye üyelik süreciyle tetiklendiğini söylemek durumundayım. Bir politik genişleme belki eskiden olduğu kadar avantajlı değil, çünkü şu anda AB kendi iç sıkıntıları ile uğraşıyor, dikkati kendine yönelmiş durumda. Biz bunu anlıyoruz ama benim hükümetimin gayreti, gerçekleşen temel hak ve özgürlükleri geliştirme konusunda, daha iyi bir kurumsal yapı oturtmak anlamında gerçekleştirmiş olduğumuz her şey bizim kendi halkımızın zaten faydasına. Biz bunu her halükarda yapıyoruz. Bizim nihai hedefimize ulaşma konusunda da bize yardımcı oluyor. Yani bir mahalle baskısı varken toplu açıdan, sistemik olarak değişmeyi de sağlamaya yardımcı oluyor. İster Avrupalılar bunu istesin, istemesin biz ısrar etmeye devam edeceğiz. Başbakanımız daima şunu söylüyor; kendisi Kopenhag kriterlerinin adını Ankara kriterleri, Maastricht kriterlerinin adını da İstanbul kriterleri olarak değiştireceğini, yine de bunlara uyacağını söylüyor. Bu kararlılığa sahibiz, biz bunu yapacağız. Bu ülke gelişmekte olan bir piyasadır. Önümüzdeki 20-30 yıl boyunca da bunu devam ettireceğiz.''