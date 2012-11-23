Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 bütçesinde en fazla payı Milli Eğitim Bakanlığı'na ayırdıklarını belirterek, yeni yılda eğitime ayrılan bütçenin 68,1 milyar liraya çıktığını söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çorlu Vergi Dairesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2013 yılı bütçe hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatarak, en büyük kaynağı eğitime ayırdıklarını anlattı.

2002'de eğitime ayrılan bütçenin 11,3 milyar liradan 68,1 milyar liraya çıkacağını kaydeden Şimşek, ''2013 bütçesinde en fazla payı Milli Eğitim Bakanlığı'na ayırdık, yeni yılda eğitime ayrılan bütçe 68,1 milyar liraya çıktı. Bu, çok ciddi bir rakam, 6 katlık bir artış olacak ama ülkemizin buna ihtiyacı var. 17 milyon ilk ve ortaöğretimde öğrencimiz var. Üniversitedeki öğrencilerimizle açıköğretim de dahil 20 milyon civarında'' diye konuştu.

Şimşek, OECD ülkelerinde toplam iç ve dış borcun milli getire oranının yüzde 107 olduğuna işaret ederek, Avrupa ülkelerinde ise ortalamanın yüzde 93 olduğunu açıkladı.

''Bu oranları daha da aşağıya çekmek istiyoruz çünkü, bunun sayesinde faizleri düşük tutacağız'' dişen Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Elde ettiğimiz gelirleri de milletimize hizmet olarak sunacağız. Ülkemizde, daha çok kat edeceğimiz mesafe var. Sorun çözüyoruz. Sorun çözmek de kaynak gerektiriyor. İşte kaynağın sağlamı vergidir. Kayıt dışılık son yıllarda azaldı. Uluslararası 38 ülkeyi kapsayan bir çalışmaya göre, yüzde 27'ye kadar düştü. Ama yüzde 27 yüksek bir rakam. İstihdamda kayıt dışılık yüzde 38. Bu rakamların hepsi, 10 yıl öncesine göre indi ama daha da aşağıya düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor.''