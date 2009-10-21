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Yaşam

Simpsons'ın yeni üyesini siz seçin

The Simpsons dizisinin yapımcıları 20. yılın anısına aileyi genişletiyor. Aileye katılacak yeni üyeyi ise izleyiciler thesimpsons.com adresinden seçecekler.

21 Ekim 2009 03:00

 T24 - Yediden yetmişe herkesin sevgilisi olan The Simpsons dizisinin yapımcıları 20. yılın anısına aileyi genişletiyor. Aileye katılacak yeni üyeyi ise izleyiciler thesimpsons.com adresinden seçecekler.




Yarışmaya katılanlar yeni ‘Simpson’ın saç renginden giysisine, konuşma tarzından ruhsal durumuna, geçmişinden kan grubuna kadar her bilgiyi kendileri yaratacaklar. Yarışmayı kazanan kişi Los Angeles’ta karakteri canlandıran kişiyle tanışacak.

Dizinin internet sitesindeki ilanda “Artık çok yorgunuz ve işimizi umursamak için çok zenginiz. …Milyonlarca insanın izleyeceği bir karakteri yaratırken çok eğleneceksiniz, biz de işimizi yapmadan eğleneceğiz," deniliyor.

Tüm zamanların en çok izlenen dizisi, en uzun süreli çizgi dizi, en bilinen aile gibi özellikleri olan The Simpsons’ın dizisinin karakterlerinden birini yaratma şansı bir tık uzakta. Tek yapmanız gereken siteye girip yaratıcılığınızı göstermek!

                                                                                                                           Can Barış Çevik  (MİHA)

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