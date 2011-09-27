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Yaşam

Simpsonlar 24 saat ekranda olacak

1989'da başlayan ve 500'üncü bölüme doğru koşan çizgi dizinin hayranları 24 saat 'The Simpsons'ın yayınladığı bir TV kanalına sahip olabilme ihtimalinin heyecan&#

27 Eylül 2011 03:00

T24 - 1989'da başlayan ve 500'üncü bölüme doğru koşan çizgi dizinin hayranları 24 saat 'The Simpsons'ın yayınladığı bir TV kanalına sahip olabilme ihtimalinin heyecanını yaşıyor.

ntvms'nin haberine göre, bcpringfield'ın büyük ve tembel düşünürü Homer Simpson'ın ünlü sözü "Hayatın problemlerine çözüm şişenin dibinde değil, televizyonda!"

Animasyon dizinin hayranları da tam olarak böyle düşünüyor ve dizinin yayıncısı Fox'tan müjdeli bir haber bekliyorlar.

Telegraph'ın haberine göre; Amerikan televizyon tarihinin en uzun süreli sitcom'u unvanının sahibi 22 yılını kutlarken Fox da artık Simpsonlara özel gece gündüz 'The Simpsons' yayınlayan bir kanal açmayı düşünüyor.

2007'de filmi de çekilen Matt Groening'in yarattığı 'The Simpsons' gişede 500 milyon dolar hasılat getirmişti. Ayrıca dizinin 27 tane de Emmy ödülü bulunuyor.




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