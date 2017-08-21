Simpson’ın yaratıcısından yeni çizgi dizi

The Simpsons ve Futurama gibi çizgi dizilerin yaratıcısı Matt Groening’in Netflix’te yayınlamak üzere, “Disenchantment” yeni bir çizgi dizi projesine imza attı.

İlk 10 bölümünün, 2018 tarihinde Netflix’te yayınlanacağı projenin tam tarihinin net olmadığı belirtildi.

Sanatatak’ta yayınlanan haber şöyle:

TV’de hatta artık online yayın platformlarında bile orijinal içerik bulmak gittikçe zorlaşıyor. Yaratıcılık krizindeki Hollywood bir yandan filmleri sonu gelmez beyaz perde serilerine çevirirken bir yandan da filmlerden dizi adaptasyonları üretmeye çalışıyor. Çok şükür ki bunun Fargo, Handmaid’s Tale gibi başarılı örnekleri de oluyor. Ancak çoğu yapım ait olduğu janrın içinde sıkışıyor. Bu yüzden her sezon bitmek tükenmek bilmeyen bir şekilde onlarca yeni Friends klonu, adları yeni ancak hepsi birbirinin aynı hastane dizileri, suç dramaları, sıkıcı aile komedileri ortaya çıkıyor.

The Simpsons ve Futurama gibi çizgi dizilerin yaratıcısı Matt Groening’in Netflix’te yayınlanmak üzere imza attığı Disenchantment bizi bu girdaptan kurtarıp nefes almamızı sağlayacak bir proje gibi görünüyor. Fantastik-komedi türündeki çizgi dizinin siparişi şimdilik 20 bölüm olarak verildi. İlk 10 bölümü 2018’de Netflix’te yerini alacak ancak tarih henüz net değil.

Disenchantment’ta bizi nasıl bir senaryo bekliyor?

Çizgi dizi Dreamland adlı bir Orta Çağ krallığında geçiyor. Başrollerde ise genç, alkole düşkün Prenses Bean ile onun cesur Elf arkadaşı Elfo ve Elfo’nun iblisi Luci var. Bu tuhaf üçlü maceraları boyunca devden cüceye, trolden yarı kadın yarı kuş mitolojik varlıklara ve tabii ki birçok şapşal insana rastlıyor.

Çizgi dizinin başkarakteri Prenses Bean’i Broad City ile tanınan Abbi Jacobson, diğer iki düzenli karakteri de Nat Faxon ile Eric Andre seslendirecek.