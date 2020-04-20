Simovic, Türk vatandaşı oldu, Ergun Gürsoy ismini aldı

Galatasaray'ın eski kalecisi Zoran Simovic, Türk vatandaşlığına geçti ve sarı-kırmızılı eski yönetici Ergun Gürsoy'un ismini aldı.

1984 yılında Galatasaray'a transfer olan ve 1990 yılına kadar sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Zoran Simovic, Türk vatandaşlığı aldığını açıkladı.



Akşam'a konuşan Karadağlı eski eldiven, konuya ilgili şunları söyledi:"Türk Milli Takımı’nda oynamamı istediler. Bunun için Türk vatandaşlığı teklifi geldi o dönemde.. Ben de o dönem Türk vatandaşı olmak istedim ama Yugoslavya’da sorun oldu.



Geçen sene tekrar başvurdum ve Türk vatandaşı oldum. Türk vatandaşı olarak Ergun Gürsoy ismini aldım. Ergun ağabeyi çok seviyorum. Türkiye’de bana çok yardımcı oldu. Karadağ, Sırbistan ve Türkiye benim memleketim."

"Kendimi bir Türk olarak hissettim"

Simovic, Monaco zaferinden sonra sahada bayrakla attığı turu ve o anki duygularını şöyle anlattı: "İkinci maçta cezamız nedeniyle Köln’de oynadık. 10 gün kamp yaptık. Bu süre içinde stresten tam 4 kilo kaybettim.



Kalbimde bazı sıkıntılar da yaşadım. Şimdi şükür iyiyiz. Maç sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Türk bayrağıyla sahaya bir taraftar atlamıştı. Yanımdan geçti. Ben de Türk bayrağını aldım ve sahada tur attım. İnanın o saniyede kendimi bir Türk olarak hissettim."