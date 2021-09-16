Simone Biles, taciz skandalıyla ilgili duruşmada ifade vermek üzere senato komitesinin karşısına çıktı

Jimnastikçi Simone Biles, ABD senatosunda, jimnastik dünyasını sarsan ve ABD'nin genç sporcularından bazılarını kapsayan taciz skandalıyla ilgili duruşmada duygusal bir konuşma yaptı.

Eski ABD Jimnastik takımı doktoru Larry Nassar, düzinelerce sporcuyu taciz ettikten sonra müebbet hapis cezası çekerken, istismardan kurtulan Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney gibi Olimpiyat altın madalyalı sporcular, ifade vermek üzere senato komitesinin karşısına çıktılar.

"Larry Nassar'ı ve onun cinsel tacizlerine ortak olan tüm sistemi suçluyorum"

Biles, tanıklığına Nelson Mandela'dan bir alıntıyla başlayarak, "Bir toplumun asıl ruhunu en iyi gösteren şey, o toplumda çocuklara nasıl davranıldığıdır. Açık olmak gerekirse, Larry Nassar'ı ve onun cinsel tacizlerine ortak olan tüm sistemi suçluyorum" dedi.

Senatör Chuck Grassley duruşmadan önce hazırlanan açıklamalarda, "FBI'daki birden fazla ofiste, birden fazla görevli, Nassar iddialarını eyalet ve yerel kurumlardaki kolluk kuvvetleriyle paylaşmayı ihmal ettiği için çocuklar gereksiz yere acı çekti" ifadelerini kullandı.

Yaygın olarak tüm zamanların en büyük cimnastikçisi olarak kabul edilen Biles, zihinsel sağlığını korumak için bu yaz Olimpiyatlar'da çeşitli etkinliklerden geri çekildi.

Nassar'ın istismarının mirasının onu etkilediğini kabul eden sporcu, "Bu korkunç istismarın izleri hepimizde yaşamaya devam ediyor" dedi.