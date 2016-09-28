Şimon Peres hayatını kaybetti

Bu yılın başında kalp krizi geçiren Şimon Peres'e geçen hafta kalp pili takılmıştı. Son olarak temmuz ayında kamuoyu karşısına çıkan Peres'in sağlıklı görünmediği yorumları yapılmıştı. Ancak iki hafta kadar önce Peres'in felç geçirerek hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Peres'in felç geçirdikten sonra Tel Aviv yakınlarında kaldırıldığı hastanede hayata veda ettiği bildirildi.

Polonya'dan göçtü, cumhurbaşkanı oldu

Peres 1923 yılında Polonya'nın doğusunda bir kereste tüccarının oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1934'te Filistin'e göç etti. Siyasi hayatı boyunca iki kez başbakanlık yaptı. Birçok bakanlık görevi üstlendi. 2007 – 2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

Nobel Barış Ödülü

Dışişleri Bakanlığı sırasında eski Başbakan İzak Rabin ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile 1994 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. İsrail nükleer geliştirme programının babası olarak adını duyurdu.

Barışı savunmaktan yılmadı

İlerleyen yaşına rağmen İsrailliler ile Araplar arasında diyaloğun gelişmesi için çaba harcadı. Tel Aviv merkezli Peres Barış Merkezi'ni (Peres Center for Peace) kurdu. İsrail ile Filistinliler arasındaki soruna barışçı çözüm bulma umudunu hiç yitirmedi.

İsrail dışında da sevildi

Barışa yönelik ısrarlı tavrı uluslararası kamuoyunda sevilen nadir İsrailli politikacılar arasında yer almasını sağladı. Cumhurbaşkanlığı döneminde İsrail'deki geleneklerin dışına çıkarak sık sık siyasi değerlendirmelerde bulunmasıyla dikkat çekti.

Erdoğan ile "One minute krizi"

2009 yılında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerginlik yaşamıştı. "Gazze: Ortadoğu'da Barış" paneline katılan Erdoğan, moderatör David Ignatius'a Peres'e daha uzun süre söz hakkı tanıdığı için tepki gösterdikten sonra salonu terk etmişti. Kamuoyuna Erdoğan'ın moderatöre sarf ettiği ifadeye atfen "One minute krizi" olarak yansıyan gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açan olaylar arasında yer aldı.

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DW/HS/BK