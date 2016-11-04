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Spor

Simon Kjaer: Ibrahimovic cahil ve kibirli

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunmacısı Kjaer, Zlatan Ibrahimovic'in oyun esnasındaki tepkilerini iyi bildiğini söyledi

04 Kasım 2016 18:41

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, evinde Manchester United'ı 2-1 yenerken, karşılaşmaya damga vuran olaylardan biri Zlatan Ibrahimovic'in Simon Kjaer'in boynunu sıkması oldu. Simon Kjaer müsabaka sonrasında Zlatan Ibrahimovic hakkında "Kibirli ve cahil" ifadelerini kullandı.

Kjaer şunları söyledi: "Ibrahimovic boğazımı dördüncü hakemin gözü önünde boğazımı sıktı. Yan hakeme Ibrahimovic'i işaret etmeme rağmen kendisine herhangi bir kart gösterilmedi. Görevim icabı sahada Ibrahimovic'i her an markaj altına alıp sahada kendisine mümkün olduğunca az oynama alanı bırakmam gerekiyordu.

Bu futbolun bir parçasıdır. Bir pozisyon esnasında bazı şeyler söyledi duymadım ama muhtemelen hoşnutsuzluğunu dile getiriyordu.

 

"Cahil bir insan"

 

Sahada tanıdığım Ibrahimovic göğsü kabarık ve cahil bir insandır. Bu tür tartışmalar futbolun bir parçası olduğu için pek ciddiye almıyorum. Ibrahimovic ile ilk defa karşılaşmıyorum ve oyun esnasındaki tepkisini çok iyi biliyorum."

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