Simmons, köleliğe karşı mücadele edecek

ABD'nin ünlü hip-hopçularından ve girişimcilerinden Russell Simmons BM'nin iyi niyet elçisi oldu.



Simmons'un dünyada geçmişte ve bugün yaşanan köleliğe karşı mücadele etme amacıyla BM tarafından görevlendirildiği bildirildi.



Simmons BM'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu konuda insanlara bilinç aşılamak çok önemli çünkü bugünün dünyasında da modern kölelik devam ediyor ve insanlar bu yüzden çok acı çekiyor" dedi.



BM yetkilileri, Simmons aracılığıyla dünyada özellikle kadınları ve çocukları hedef alan insan kaçakçılığı ve seks ticaretiyle mücadeleye dünya kamuoyunun dikkatini çekmek istediklerini belirttiler.



BM'nin iyi niyet elçileri arasında ünlü futbol oyuncusu David Beckham, tenisçi Roger Federer ve aktris Angelina Jolie gibi ünlüler bulunuyor. (AA)

