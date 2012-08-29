Simitçiler Odası Başkanı evinde ölü bulundu

İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Zeki Sami Özdemir evinin banyosunda ölü bulundu.

Beyoğlu, Boğazkesen Caddesi'nde bulunan Bulut Apartmanı'nda bir el silah sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.

Evde yapılan aramada Özdemir, elinde bir tabancayla banyoda ölü bulundu. Yapılan incelemede, kendisine ait olduğu bildirilen tabanca ile intihar ettiği öğrenilen Özdemir'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.