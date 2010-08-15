'Simitçi polisler' suç oranını düşürdü

T24- Bir yıldır sokaklarda "gazoz ve simit satan" güven timleri, suç oranını hatırı sayılır oranda düşürdü. Üç aşamalı eğitimden sonra sokaklarda görev yapan 470 polisin başarısı üzerine sayıları bin 235'e çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın sokakları kontrol altına almak için kurduğu güven timleri, bir yılını geride bıraktı. Simitçi, gazozcu polisler, 26 bin 639 olaya müdahale ederken, hakkında yasal işlem yapılan 33 bin 182 kişiden 2 bin 152'si tutuklandı. Kapkaç, yankesicilik, kaldırımcılık, dolandırıcılık ve benzeri hırsızlık gibi sokak suçlarına müdahale etmek amacıyla kurulan güven timleri, üç aşamalı eğitimden geçirildi.





Güven timlerinde yer alanlar, sicilinde ceza bulunmayan, dinamik, araştırmacı, sokak polisliğine uyum gösterebilecek ve 10 yıldan az hizmet süresi bulunan genç polisler arasından belirlendi. 470 polisle işe başlayan güven timlerinin sayısı bir yıl içinde bin 235'e çıkarıldı. Üstün başarı gösteren 70 polis aktif şubelere tayin edilirken, performans düşüklüğü gösteren 78 polisin atamaları ise nöbet birimlerine yapıldı.





Puan sistemine göre çalışan güven timlerinin 733 personeli ise taktirname ile ödüllendirildi. Bir yıldır İstanbul'da 'simitçilik', 'seyyar satıcılık' yapan güven timleri, evden, işyerleri ve otomobil hırsızlıkları, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik, kaldırımcılık, gasp, uyuşturucu madde satıcılığı gibi suçlara müdahale etti, aranan zanlılara göz açtırmadı.





Sayıları kademeli olarak artan güven timlerinin bir yıl içinde 26 bin 639 suça müdahale ettiği, 33 bin 182 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı, bu zanlılardan 2 bin 152'sinin tutuklandığı öğrenildi. Puan sistemine göre görev yapan güven timleri, bir yıl içinde binlerce silah, çalıntı ve suç malzemesi de ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında 210 kilo esrar, 13 kilogram eroin, kokain, uyuşturucu hap, marihuana, uyuşturucu dağtımında kullanılan hassas terazi, bıçak, ruhsatsız tabanca, ziynet eşyası, sahte para, sahte döviz, kaçak eşyalar, korsan kitaplar, tarihi eser ve sikkeler ele geçirdi.



