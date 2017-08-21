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Simitçi 2 günlük kazancını SMA hastası Tunahan'a gönderdi

Ergün AYAZ/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde, simitçi Erkan Ayhan 3

21 Ağustos 2017 15:26

Ergün AYAZ/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, simitçi Erkan Ayhan 3.5 yaşındaki SMA hastası Tunahan Şenyurt\'un tedavisine destek sağlamak için 2 günlük simit satışından elde ettiği 176 lirayı açılan banka hesabına yatırdı.
İstanbul Küçükçekmece\'de yaşayan Tuğba ve İbrahim Şenyut çiftinin SMA hastası oğulları Tunahan\'ın tedavisi için \'Tunahan Yürüsün\' adlı kampanya başlatıldı. Tunahan\'ın tedavisi için 2 milyon TL gerekirken, Derince\'de simitçi Erkan Ayhan hafta sonu simit satarak kampanyaya destek olmak istedi. Erkan Ayhan, \'Haydi Türkiye el ele minik Tunahan yürüsün\' yazılı tişört giyerek Derince\'nin sokaklarında iki gün boyunca simit sattı. Erkan Ayhan sattığı simitlerden elde ettiği 176 lirayı bugün Tunahan Şenyut için açılan banka hesabına yatırdı.

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