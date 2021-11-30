Simit ve pastane ürünlerine zam geldi; "Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak"

Halkın ekmek kavgası büyüyor. Kısa süre önce 2.5 TL’ye çıkan ekmek fiyatlarında yeni zam baskısı sürerken, İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkarlar Odası, dün itibarıyla simit ve pastane ürünlerine zam yaptı. 100 gram simit yüzde 30 zamlanarak 3.5 TL oldu. Zam kararını alan İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, esnafın mevcut şartlarla en fazla 5 ay daha dayanabileceğini belirtti.

Cumhuriyet’in haberine göre, gıda maliyetlerinin dolara endeksli ancak dolardan daha fazla arttığını söyleyen Özdemir, “Dolar yüzde 30 artınca gıda fiyatları yüzde 300 artıyor, bunu görmemiz lazım” dedi. Unun fabrika çıkış fiyatının zammın yapıldığı gün 448 TL olduğunu söyleyen Özdemir, sadece simit değil pogaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak"

“Biz iki yıldır simiti 2.5 TL’den satıyoruz, Bu sürede elektrikten doğalgaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak. Yağ, susam, pekmez, şeker, doğalgaz, elektrik, akaryakıt, peynir. Peynir tenekesi geçen yıl 170 TL’ydi, şu an 480 lira oldu. 10 kg katı margarin yağını 130 TL’ye alıyorduk, şu an 300 TL. Biz nasıl dayanalım?”

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fabrikalara ucuz un verdiği iddialarına: Bu fiyatlar piyasaya yansımıyor

Özdemir, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fabrikalara ucuz un verdiği iddialarını da değerlendirerek “Bu fiyatlar piyasaya yansımıyor demek ki arada bir rant var. Devlet el atsın, denetlesin bunları” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise ekmekte de esnafın talebinin karşılanmadığını söyledi ve zam taleplerini tekrarladı. Geçen ay alınan kararla 230 gram ekmeğin 2.50 TL’ye satıldığını hatırlatan Balcı, “Ekmeğin kilosu şu an 12 TL civarında, ama esnafı kurtarması için 14 TL olmalı” dedi.