Simit Sarayı yurt dışında 150 mağaza açacak

Yurt içi ve yurt dışında mağaza açılışlarına hız kesmeden devam eden Simit Sarayı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İngiltere'nin en büyük bayilik fuarı British Franchise Association Fuarı'na (BFA) katıldı.

Londra'da şu ana kadar altı mağaza açan Simit Sarayı, Londra'daki Olimpia Sergi Salonu'nda düzenlenen BFA'de (British Franchise Association) Türkiye'yi temsil etti.

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu'nun da katıldığı fuarda, Simit Sarayı'nın ürünleri ve bayilik fırsatları de hem ziyaretçilere hem de bayilik açmak isteyen girişimcilere tanıtıldı.

"Bu yıl sadece yurt dışında 150 mağaza açmayı hedefliyoruz"

Fuarda, DHA'nın sorularını yanıtlayan Simit Sarayı'nın CEO'su Abdullah Kavukçu, 2017 yılında ihracat seferberliği başlattıklarını belirterek Simit Sarayı'nın bu yıl sadece yurt dışında 150 mağaza açmayı hedeflediklerini belirtti. Kavukçu şunları söyledi:

"Biz 2017 yılı için ihracat seferberliği başlattık. Geçtiğimiz yıl ciromuzun yüzde 55'ini yurtdışından sağladık. Hedefimiz dünya markası olmak. Bunu da yüzde 40 başarmış durumdayız. 22 ülkedeyiz. Daha çok yolumuz var. İnşallah bu sene sadece yurtdışında 150 mağaza açacağız. Bu da çok kişiye istihdam sağlamak demek. Bunu kendi mağazalarımızı açarak ve kendi mağazamız haricinde bayilik fuarlarına katılarak bayilik vermek suretiyle yapıyoruz. Markamızı tanıtıyoruz. Dünyada gittiğiniz en iyi meydanlarda Simit Sarayı'nı görebiliyorsunuz. Londra'da Piccadilly Meydanı'nda ve Oxford Caddesi gibi yerlerde Simit Sarayı bayrağı var. Zaten orda insanları sıraya diziyorsanız siz bir dünya markasısınız demektir."

Kavukçu, asıl hedeflerinin Türkiye'ye ihracatı getirmek olduğunu söyleyerek 2016'da 100 milyon dolar civarında ihracat getirdiklerini 2017 yılı hedeflerinin de 200 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.

İki gün süren fuarda, hem İngiltere'den hem de yurtdışından markalar uluslararası bayilik fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu.