Simit- poğaça satıcısını sahte parayla dolandırdılar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta seyyar simit ve poğaça satarak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Mustafa Kavak, kendisinden poğaça alan bir kişi tarafından sahte 50 liralık banknot verilerek dolandırıldı. Kavak, paranın sahte olduğunu fatura yatırmak için gittiği bankada öğrendi.

Sivas\'ta simit-poğaça satarak 3 çocuğuna bakan Mustafa Kavak dün orta yaşlardaki bir erkek müşterisine tanesi 1 liradan 4 poğaça verdi. Müşteri poğaça ücreti olarak 50 lira verdi. Kavak, 50 lira üzeri olarak 46 lira vererek aldığı parayı cebine koydu. Kavak, bugün fatura yatırmak için gittiği bankaya dün müşterinin verdiği 50 lirayı uzattı. Banka görevlisi parayı inceledikten sonra sahte olduğunu ileterek üzerine delik açarak Kavak\'a iade etti.

\'ÇOK ZORUMA GİTTİ\'

Sattığı 4 poğaça karşılığında aldığı paranın sahte çıkmasının çok zoruna gittiğini söyleyen Kavak, \"Dün vatandaşın birisi geldi 50 lira verdi, 4 poğaça aldı bu parayı verdi gitti. Okula giden 2 çocuğum var. Ayaklarım sakat, raporum da var. Akşama kadar dolaşıp 1 liraya poğaça satarak para kazanmaya çalışıyorum. Sahte olduğunu anlamadım. Sabah fatura yatırmak için bankaya gittim, orada bana \'Bu para sahte\' dediler. Sonra sahte parayı deldiler. Orada polis memuru da vardı. \'Şikayetçi misin?\' diye sordu. \'Nereden bulayım da, nereden şikayetçi olayım?\' dedim. Sahte para elimde kaldı\" diye konuştu.

Sabahtan akşama kadar sokaklarda genellikle aç gezdiğini ifade eden Kavak \"Akşama kadar 80 lira kazanıyorum. Kazandığımın 50 lirası gitti. Özellikle bu parayı benim gibi bu şekilde geçinmeye çalışan birine vermeleri zoruma gitti. Bunu başka insanlara da yapabilirler. Bunları devletimiz, adaletimiz yakalar inşallah\" dedi.



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