Simidin zamlı fiyatı belli oldu

Susam fiyatlarındaki artış simide de yansıdı. İstanbul'da simit fiyatı 1 lira 40 kuruşa yükseldi.

Susam ve un fiyatlarındaki artış simide de yansıdı. Zam sinyali geçen hafta gelmişti. Un-İş Esnaf Odası, simidin 1.5 lira olmasını talep etti.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 40 kuruşluk artış yapılmasına karar verdi. Böylece simidin fiyatı 1 lira 40 kuruşa yükseldi.

Susamın azlığından yakınan fırıncılar, susam fiyatlarına çara bulunmasını istedi.

Bu arada, vatandaşlar, simide yapılan 40 kuruşluk zammı çok buldu.