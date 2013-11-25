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Ekonomi

Simidin zamlı fiyatı belli oldu

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 40 kuruşluk artış yapılmasına karar verdi. Böylece simidin fiyatı 1 lira 40 kuruşa yükseldi

25 Kasım 2013 15:33

Susam fiyatlarındaki artış simide de yansıdı. İstanbul'da simit fiyatı 1 lira 40 kuruşa yükseldi.

Susam ve un fiyatlarındaki artış simide de yansıdı. Zam sinyali geçen hafta gelmişti. Un-İş Esnaf Odası, simidin 1.5 lira olmasını talep etti.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 40 kuruşluk artış yapılmasına karar verdi. Böylece simidin fiyatı 1 lira 40 kuruşa yükseldi.

Susamın azlığından yakınan fırıncılar, susam fiyatlarına çara bulunmasını istedi.

Bu arada, vatandaşlar, simide yapılan 40 kuruşluk zammı çok buldu.

 

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