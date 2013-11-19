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Ekonomi

Simide yüzde 50 zam geliyor

İSTESOB tarafından 2011 yılından beri simide zam yapılmadığına dikkat çekildi

19 Kasım 2013 13:51

 

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), tamamı ithal edilen susam fiyatının 4 liradan 10 liraya çıkmasıyla simit fiyatlarında yüzde 50 artış beklendiğini bildirdi.

İSTESOB'dan yapılan açıklamada, simit fiyatının 2011 yılında 1 lira olarak açıklandığı ve o günden bugüne artış olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 2011'de 50 kilogramlık un çuvalının 42 lira iken bugün 58 liradan satıldığı aktarılarak, 3 yılda personel maaşları, doğalgaz ve odun fiyatlarındaki artışların da zammı kaçınılmaz hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Un-İş Esnaf Odası'ndan zam talebi geldiği taktirde girdi maliyetlerindeki artışa göre bir zammın söz konusu olacağını belirtti.

Yılmaz, ülkede tüketilen susamın tamamının Sudan, Pakistan ve Nijerya gibi ülkelerden ithal edildiğini, ithalat fiyatındaki artışın da simide yansıyacağını aktararak, ilgili odadan talep gelmesi halinde İSTESOB Tarife Komisyonu'nun girdi maliyetlerine göre zammı belirleyeceğini kaydetti.

 

'Yazılı olarak bildireceğiz'

 

İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Ali Yücel de hem susamda hem de undaki artışa dikkati çekerek zammın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Simit fiyatının 2011 yılından beri 1 lira olduğunu belirten Yücel, "3 yıldır zam almadık. Ancak susamdaki yüzde 100'lük artış ve undaki artıştan dolayı mecbur kaldık. Girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı bu hafta ortasında birliğimize (İSTESOB) yüzde 50 zam talebimizi yazılı olarak bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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