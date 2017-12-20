Simge Alay'ın öldürülmesi davasında savcı haksız tahrik indirimi istedi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp, boşanma davası açan eşi Simge Alay\'ı (23) pompalı tüfekle öldüren, yanında bulunan arkadaşı Hakan Çakırca\'yı da yaralayan Kadir Alay\'ın, biri ağırlaştırılmış iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Savcı mütalaasında, sanık Kadir Alay\'a ceza verilirken haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Olay, 25 Nisan 2016 tarihinde, Payamlı Mahallesi 5001 Sokak\'ta meydana geldi. İlk evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Simge Alay, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çocuklarının velayeti babalarına verilirken, genç kadın olaydan 8 ay önce, ailesinin karşı çıkmasına rağmen sevip, mutluluğu yakalayacağını düşündüğü Kadir Alay ile evlendi. Simge Alay\'ın hayatı, ikinci evliliğinin ilk günlerinden itibaren gördüğü şiddet nedeniyle kâbusa döndü. Bu süreçte karnından bıçaklanan Simge Alay, korktuğu için şikâyetçi olamadı. İlerleyen günlerde şiddet görmeye devam eden Simge Alay, dayanamayıp boşanma davası açtı ve eşi hakkında şikâyette bulundu. Bunun üzerine mahkeme, Kadir Alay\'a uzaklaştırma cezası verdi ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edilince de tutuklandı.

Evini ayıran Simge Alay\'ın eşi Kadir Alay, cezasını çektiği İzmir Aliağa\'daki Şakran Cezaevi\'nden 18 Nisan 2016\'da izinli çıktı. Eşinin Hakan Çakırca ile birlikte olduğunu öğrenen Kadir Alay, annesi ile kaldığı eve geldi. Plan yapan Kadir Alay, eşi ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişinin cezaevinden izinli çıktığını anlamamaları için, iddiaya göre, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'tan \'Şakran Cezaevi\'ndeymiş gibi\' paylaşım yaptı. Olay günü Hakan Çakırca, Simge Alay\'ı motosikletiyle evine bıraktı. Dışarıda sohbet eden ikiliye, ağaç arkasında bekleyen Kadir Alay pompalı tüfekle ateş açtı. Kadir Alay, eşi Simge Alay ve Hakan Çakırca\'yı vurduktan sonra otomobille kaçtı. Simge Alay olay yerinde yaşamını yitirirken, ayağından yaralanan Hakan Çakırca, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarmanın takibi sonucu Kadir Alay olaydan yaklaşık 4 ay sonra 22 Ağustos\'ta yakalandı. Kadir Alay hakkında \'tasarlayarak eşini kasten öldürme\' ve \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçlarından biri ağırlaştırılmış 2 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Sanığa yardım ettikleri iddiasıyla Münir B., Faruk Ş., Üzeyir K., Aykan K. ve Niyase K. hakkında ise \'suçluyu kayırma\' suçundan 5\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Kadir Alay ve avukatı ile Simge Alay\'ın ailesinin avukatı Seda Ayaz Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katılırken, tutuksuz sanıklar gelmedi. Savcı mütalaasında, sanık Kadir Alay\'ın cezaevindeyken, eşi Simge Alay\'ın olayda yaralanan Hakan Çakırca\'yla duygusal yakınlığını duyup, her ikisini de öldürmeye karar verdiğini, bu çerçevede plan kurup, sosyal paylaşım sitesinde cezaevine giriyormuş gibi paylaşım yaparak Simge ve Hakan\'ın rahat davranmasını sağladığını, olay günü de evin yanındaki ağaç arkasına saklanıp, öldürme kastı ile ateş ettiğini belirtti. Savcı; Kadir Alay\'ın, Simge Alay\'ı öldürüp, Hakan Çakırca\'yı yaralamasından dolayı \'tasarlayarak adam öldürmek\' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ancak savcı, suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek eşini öldürmesinden dolayı sanığa 18 yıl ila 24 yıl arasında hapis cezası verilmesini istedi. Savcı ayrıca, Kadir Alay\'ın Hakan Çakırca\'yı öldürme girişiminin teşebbüste kalmasından dolayı da TCK\'nın 35. maddesi gereğince indirim uygulanması gerektiğini vurguladı. Savcı; Kadir Alay\'a yardım ettikleri öne sürülen Üzeyir K., Aykan K. ve Niyase K. hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer iki sanık Münir B. ile Faruk Ş.\'nin ise beraati istendi.

Savcının mütalaanın ardından söz alan Kadir Alay, olayı tasarlayarak yapmadığını iddia ederek, \"Ben bu olayı kesinlikle tasarlayıp yapmadım. Oradan geçerken tesadüfen oldu. Pusu kurmadım\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına esas hakkındaki savunma için ek süre ve Kadir Alay\'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



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