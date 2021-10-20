Simeone, maç sonunda Klopp'un elini sıkmadan soyunma odasına koştu

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından çok ilginç bir görüntü yaşandı. Madrid temsilcisinde teknik direktör Diego Simeone son düdükle birlikte Liverpool teknik direktörü Klopp'un elini sıkmadan soyunma odasına doğru koşmaya başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid’i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Son dönemin formda yıldızı Mohamed Salah’ın, rakip fileleri iki kez havalandırdığı maçta ev sahibi ekipte de Antoine Griezmann iki gol kaydetti ancak 52. dakikada direkt kırmızı kat görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Oldukça gergin geçen maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrılan Atletico Madrid’de teknik direktör Diego Simeone ilginç bir harekete imza attı. 90 dakika boyunca kenarda maçı büyük bir heyecanla takip eden ve bir ara tribünleri oyuna dahil etmek için onlara dönerek coşturan tecrübeli teknik adam son düdükle birlikte soyunma odasına doğru koşmaya başladı.

Kameraların kendisine döndüğü anda koşmaya başlayan Simeona şaşkın bakışların arasında içeriye girdi ve meslektaşı Jürgen Klopp’un elini sıkmadı. Yaşanan bu ilginç anların ardından Jürgen Klopp, BT Sport’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bundan hoşlanmıyoruz ama evet, durum açık. Elini sıkmak istiyorum. Tepkisi kesinlikle benimki kadar soğukkanlı değildi. Bir dahaki sefere birbirimizi gördüğümüzde kesinlikle el sıkışacağız. Önemli değil. Belli ki kızgındı, bana değil, oyuna. Başka bir şey yok.”

Simeone ise olayı, genellikle maçlardan sonra el sıkışmadığı için sadece bir yanlış anlaşılma olarak açıkladı. Arjantinli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

“Maçtan sonra asla tokalaşmam çünkü sevmiyorum. Ne kazanan ne de kaybeden için sağlıklı değil. Ben böyle görüyorum. Ama şimdi onu gördüğümde sorunsuz bir şekilde elini sıkacağım.”