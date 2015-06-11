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Spor

Simeone: Gelecek sezon Real Madrid'i şampiyon yapmak için her şey hazırlandı!

Atletico Madrid'in hocasından çarpıcı iddialar...

11 Haziran 2015 01:28

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, gelecek sezon La Liga'nın, Real Madrid'in şampiyon yapılması için her şeyin hazırlandığını iddia eden bir açıklama yaptı.

İspanya'nın AS Televizyonu'na demeç veren Simeone, "Tehlikeli bir şekilde gelecek sezonki La Liga'nın Real Madrid için hazırlandığını görüyorum. Lig, Real Madrid dışındaki takımlar için zor olacak" ifadelerini kullandı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Atletico Madrid forması giyen Arda Turan ile ilgili soruları da yanıtlayan Simeone, "Arda bizim için en iyi durumda olan bir futbolcu. Farklı bir futbolcu ama daha fazla gol atmasına ihtiyacımız var. Gol pozisyonlarında son pasları veren bir futbolcu olarak ona daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şüphe götürmez. O bunu herkesten daha fazla biliyor. Kapasitesi olduğunu bildiğimiz için bunu ondan talep ediyoruz" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e karşı oynanan rövanş maçında Arda'nın kırmızı kart görerek oyundan atıldığı pozisyonu da değerlendiren Arjantinli teknik adam "Arda'nın atılmasından sonra karşılaşma artık bizim için maçlıktan çıkmıştı" ifadesini kullandı.

 

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