Şimdinin bebekleri gelecekte ne iş yapacak?

Avukatlık, mimarlık hatta belki de doktorluk yakın gelecekte tercih edilmeyen mesleklere dönüşecek...



Günümüzden çok da uzak olmayan bir geçmişte, gençler doktor, öğretmen, avukat olmayı hayal ederlerdi.



Ancak görünen o ki, şimdinin çocuklarının yakın gelecekte seçecekleri meslekler daha alışılmadık, sıradışı konumlarda olabiliyor.



İngiliz Hükümetince yapılan bir araştırmaya göre, 2030 yılının en popüler meslekleri içerisinde "vücut parçası imalatçılığı" da bulunuyor...



Bu işi seçen kişi, hücre ve gen teknolojisindeki ilerlemelerden faydalanarak hasarlı, hastalıklı ve hatta eskimiş organların yerine yenilerini üretecek...



2030 yılında gözde olması beklenen diğer meslekler içerisinde, beynin kapasitesini artırmaya yönelik çalışacak "hafıza artırma cerrahları" ve Ay ve yakın gezegenlerdeki hayatı yaşanılır kılacak "uzay mimarları" da bulunuyor.



Fast Future (hızlı gelecek) danışmanlığın analistlerine göre, bilim ve teknolojide yaşanacak olan gelişmeler 20 yıl içerisinde tamamen hayatımıza girmiş olacak.



Böylece, İngilizler'in yaptırdığı araştırmada popüler olacağı öngörülen meslekler, toplum için vazgeçilmez hale gelecek.



Diğer "gelecek" meslekleri arasında, Facebook ve Twitter gibi sitelerde daha "ilginç" ve "çekici" görünmenizi sağlama konusunda uzmanlaşmış "kişisel markacılar", her şeyin ters gitmesine karşılık, sizi bilgisayar bağımlılığından kurtarmakla yükümlü "sosyal ağ çalışanları", elektronik hayatlarımızı organize edecek sanal karmaşa uzmanları bulunmakta.



Eğer sayılan meslekler size inandırıcı gelmediyse, çok yakın bir gelecekte uzay pilotları, uzay rehberleri ve uzay mimarlarının hayatımıza gireceğine inanabilir misiniz?



Virgin Galactic ve diğer firmaların uzay turizmini bir hayal olmaktan çıkarıp, uygulamaya başladıkları günümüzde, saydığımız mesleklerde profesyonellere şimdiden ihtiyaç duyuluyor.

Araştırmacılara göre, küresel ısınmanın sonuçlarını tersine çevirebilecek iklim değiştirme uzmanları da gelecekte "iyi kazanacak" mesleklerden.



Bütün bunların yanında, yüklü para kazandıracak olanların hafıza genişletme operasyonları, sanal hukuk ve nano-ilaç sektörü olacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Tabii ki, günümüzde olduğu gibi, gelecekte de bütün işler bu kadar eğlenceli olmayacak.

Hastalıkların yayılmasını engellemekle görevli karantina uzmanları, bizi siber suçlulara karşı koruyacak, atık veri temizleyicileri de hayatımıza girmiş olacak...