Şimdilik Topbaş önde!

SONAR tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında yapılan bir araştırmadan AKP adayı Kadir Topbaş önde çıktı. Topbaş ile CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında şubat ayı başı itibarıyla yaklaşık yüzde 12’lik bir fark bulunuyor. Topbaş’ın oyu yüzde 48.6, Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 36.7 olarak belirlendi.



Kararsızlar dağılıma katılmadı



Araştırmada deneklere, “İstanbul ilinde yapılacak olan Yerel seçimlerde hangi partinin “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz” sorusu yöneltildi ve deneklerden, seçimde uygulanacak olan, birleşik oy pusulasına benzer bir form üzerinde oy kullanmaları istendi. Bulguların elde edilmesinde, birleşik oy pusulası tatbik edildi ve AKP adayı olarak Kadir Topbaş, CHP adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu, MHP adayı olarak Ahmet Turgut, SP adayı olarak Mehmet Bekaroğlu ve diğer partiler için ise adayların kesin olarak açıklanmaması nedeniyle “Muhtelif Aday” olarak düşünerek oy kullanmaları istendi. Cevap vermeyenler, parti tercihi belirtmeyenler ve oy kullanmayacağını belirtenler değerlendirilmeye alınmadı ve kararsızlar orantısal olarak dağıtıldı.



Araştırmada kararsızlar da dikkate alınarak ayrı bir sonuç da düzenlendi. Buna göre yüzde 10.7 kararsız dikkate alınmadığında çıkan sonuca göre Topbaş’ın oyu yüzde 43.1, Klıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 31.8 görünüyor. SP adayı Bekaroğlu ile MHP adayı Turgut ise kararsızlar dahil ve kararsızların dağıtılmasından sonraki her iki ankette de yüzde 2-3 oranında oya sahip bulunuyor.



Yüz yüze anket



SONAR’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçim Araştırmasına göre araştırma, "yüz yüze anket yöntemi" kullanılarak uygulandı. Farklı sosyo–ekonomik ve sosyo–demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve mahalle kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 3002 kişi ile görüşülerek

gerçekleştirildi. Yapılan bu araştırmada 0,95 güvenlik sınırları içinde, hata payı artı eksi olarak yüzde 1,73 olarak değerlendirildi.



Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Ankete 18 ve 55 yaşındaki denekler katıldı. 55 yaş üzeri deneklere de sorular yöneltildi. Anket uygulananların yüzde 47.9’u kadın gerisi erkek oldu. Ankete cevap verenlerin yüzde 11’i yüksekokul yüzde 33’ü orta eğitim düzeyinde bulunuyor.