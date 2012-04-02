Şimdiki aklım olsa sigaraya elimi hiç sürmezdim

Kadir İnanır, yaşadığı sağlık probleminin en önemli sebebinin uzun yıllar boyu içtiği sigara olduğunu belirterek “Şimdiki aklım olsa sigaraya hiç elimi sürmezdim” dedi.

Milliyet'in haberine göre, Türk sinema tarihinin en önemli isimlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde akciğerindeki bir tümör nedeniyle ameliyat masasına yattığında Türkiye’nin yüreği ağzına geldi. Erken teşhis sayesinde hayati bir sorun yaşamadan sağlığına kavuşan Kadir İnanır, operasyondan sonra ilk kez Milliyet’e konuştu.

Sigaraya çok genç yaşlarında başladığını ve uzun yıllar içtiğini anlatan İnanır, “İnsan gençken bu alışkanlığın nelere mal olabileceğini hesaplayamıyor. Kaldı ki bizim sigaraya başladığımız yıllarda bu illetin zararları konusunda dünyada bugün varolan bilinç gelişmemişti” diye konuştu.



Yıllar boyunca zaman zaman sigarayı bırakmayı düşündüğünü, ancak bunu hiç uygulamadığını da belirten İnanır, “Keşke düşündüğüm dönemlerde bıraksaymışım” diye konuştu. Şimdiki çocuk ve geçlerin büyük çoğunluğunda sigaranın zararları konusundaki bilincin geliştiğini ve bunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen İnanır “Benim yaptığım hataları yapanları çevremde gördüğümde acımasızca müdahale edeceğim. Hiç kimse kendine iyi bakmazsa sağlıklı olamaz. Bundan sonra çevremde kimse sigara içemeyecek, eski alışkanlıklarını uygulayamayacak, hepsine müdahale edeceğim. Çünkü çektiğim acıları kimsenin çekmesini istemiyorum” dedi.

Bütün evlerden dua aldım

Belindeki rahatsızlık sebebiyle ameliyat olmak üzere hastaneye yattığı sırada akciğerindeki henüz çok küçük olan kitlenin tespit edildiğini ve böylece kendilerine kitleye erken müdahale şansı doğduğunu belirten İnanır, bunu Allah’ın sevgili kulu olmasına ve hayranlarının dualarına bağladı. İnanır, hastalığı ve ameliyatı sırasında dostlarının ve hayranlarının kendisine gösterdikleri yakın ilginin büyük moral kaynağı olduğunu ifade ederek, “Hastaneye gelenler ve arayanlar o kadar çoktu ki. Türkiye’nin her tarafından telefonlar geldi. Bütün evlerden sağlığım için çok büyük dualar aldığımı biliyordum. Bunu görmek de beni ayrıca mutlu etti” dedi.

Sigara sonrası soluk alıyorum

Kadir İnanır, ameliyatın ardından kendi isteğiyle evine çıktığını ve istirahatini sürdürdüğünü hatırlatırken, şu anda kendisini oldukça sağlıklı hissettiğini, sigarayı bıraktığından bu yana çok daha rahat soluk aldığını söyledi. İnanır genç nesillere de sigaradan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. İnanir yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Julide Kural’ın hastalığı süresince ve hastaneden çıktığı günden bu yana yanından hiç ayrılmadığını, bu sayede daha hızlı iyileştiğini söyledi.