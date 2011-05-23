-ŞİMDİ YARDIM SIRASI ONDA SAKARYA (A.A) - 23.05.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Marmara depremi sonrasında Japon yardım ekibinin getirdiği mamalarla bebeğini besleyen Zeynep Önder'in, bugün 12 yaşında olan kızı ile birlikte deprem ve tsunamide zarar gören Japonlar için düzenlediği yardım kermesinde toplanan 15 bin TL Japon halkına ulaştırıldı. Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 5-B sınıfında eğitim gören kızı Sümeyra Önder'in sosyal bilgiler dersinde ''kermes'' konulu araştırma ödevinden yola çıkan anne Zeynep Önder öncülüğünde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) yanında düzenlenen Japonya Dostluk ve Yardımlaşma Kermesi sona erdi. 11 Mart'ta yaşanan deprem ve tsunamide büyük zarar gören Japonlar için 22 ilköğretim okulu, lise ve anaokulunun katılımıyla geliri Japon halkına iletilmek üzere düzenlenen kermeste, 15 bin 10 TL toplandı. Toplanan yardım parası, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğunun açtığı hesaba yatırıldı. Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu Müdürü İsmail Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japon halkının 1999 yılında yaşanan Marmara depreminde kendilerine yardım ettiğini anımsatarak, ''Japon halkının bizim göndereceğimiz paraya ihtiyacı yok. Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk köprüsünün perçinlenmesi adına böyle bir organizasyon düzenledik'' dedi.