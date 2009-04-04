Şimdi SSCB’nin hayaleti kazandırıyor

Rus sanatçı Bashir Borlakov, sekiz dev fotoğrafıyla Rusya'daki Sovyet ruhunun sosyalist izlerini sanatına yansıtıyor.Yapıtlarına son beş yıldır sırasıyla Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi (İstanbul), Villa Manin Güncel Sanat Merkezi (İtalya) ve Westfalischer Kunstverein'da (Almanya) ile Outlet'te (İstanbul) açılan karma sergilerde rastladığımız Rus kökenli güncel sanatçı Bashir Borlakov, ilk kişisel sergisi 'Geçmişteki Geleceğe Doğru' ile Mısır Apartımanı'ndaki Galeri Nev'de.Sergide, Borlakov'un imzasını taşıyan sekiz ayrı dijital panoramik fotoğraf çalışması var. Sergisi için iki yıldır Rusya'nın çeşitli mekânlarında çekimler yapan Borlakov, Karaçay doğumlu.Sanatçı, 2000'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdikten ve çeşitli grup sergilerine katıldıktan sonra 2007 itibariyle, Contemporary İstanbul Sanat Fuarı itibari ile Galeri Nev tarafından temsil ediliyor.Genç sanatçı yeni projesine "Sovyet insanı gerçeğin içinde değil hep sanatın içinde yaşadı," cümlesinin ilham verdiğini söylüyor.Sanatçı Geçmiş İleride, Gagarin Dönmeyecek, SSCB Halklarının Dostluğu Yıkılamaz ve Devrimin Gölgesinde gibi isimler verdiği işlerinin üretimine bugün dünyamızı sarmakta ve sarsmakta olan ekonomik krizden çok önce başlamış. Borlakov'un aniden çöken Sovyetler Birliği'nden geride kalanları kendine özgü bir kara mizah ile yorumladığı fotoğrafları, kapitalizmin alabildiğine tartışıldığı şu günlerde, çok daha katmanlı hale geliyor.Her daim bir nevi geleceği inşa etmekle meşgul olmuş Stalin döneminin Sovyetler Birliği, sanatçının kurguladığı fotoğraflarda hayaletsi varlığını devam ettirdiğini tekrar gözler önüne seriyor. Borlakov, sanata yaklaşımını şu kelimelerle dile getiriyor: "Varoluşçu bir mantık içinde düşünerek, sanatın insanı eğlendirip, düşündürdüğü kadar telaşlandırabildiğine de inanıyorum. Sadece telaş sayesinde insan kendisini dünyadan ayırt edebiliyor ve dolayısıyla varolduğunu fark edebiliyor." Bashir Borlakov'un sergisi 3 Mayıs 2009 tarihine kadar Galeri Nev'de pazar ve pazartesi hariç her gün 11.00 ve 18.30 arasında görülebiliyor.