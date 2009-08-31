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Şimdi sıra kızında

Erdal-Güzin Özyağcılar çiftinden sonra kızları Zeynep'te konservatuvarda oyunculuk okuyarak sahnelere çıkmaya başlamış.

31 Ağustos 2009 03:00

Berna Laçin'in sunduğu 'Mutluluğa Açılan Sofralar' programının konukları, Erdal- Güzin Özyağcılar çifti ve kızları Zeynep Özyağcılar oldu.

Televizyon gazetesinin haberine göre, anne babası gibi oyuncu olan Zeynep Özyağcılar, 16 yıllık dans eğitiminin ardından konservatuvarda oyunculuk okuyarak sahnelere çıktığını anlattı.

Güzin Özyağcılar, kızlarının kendileri gibi oyuncu olmasını şu şekilde değerlendirdi: "Sanatçı anne-babanın çocuğunun da o meslekten olması çok keyifli bir şeydir. Bu her meslek için öyledir. Bir mimar, bir doktor, bir mühendis... Çocuğu da o mesleği seçerse, evde bir ortak dil oluyor ve ortak şeylerden hoşlanılıyor."

Özyağcılar çifti, kızlarının bu mesleği seçmesinden mutluluk duyduklarını ve destek olduklarını da söylediler.



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