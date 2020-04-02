Şimdi sıra 'gamer'larda; Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs'e karşı evde kalın, oyun oynayın" dedi

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınının durdurulabilmesi için kullanılabilecek etkili yöntemlerden birinin de oyun oynamak olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, oyun oynamayı tavsiye etti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın önemli bir kısmında yaşam adeta durmuş durumda. Devletler ve uluslararası organizasyonlar, virüsün yayılımını durdurmak için ellerinden geleni yapıyor.

Sık sık evde kalma uyarısı yapan Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'le mücadelede etkili bir yöntem olarak oyun oynamayı gösterdi.

Webtekno'nun haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü, 2018 yılında oyun bağımlılığını resmi bir hastalık olarak tanımıştı. O dönemde bu karar büyük tartışma yaratmış ve oyunculardan da yoğun tepki almıştı. Şimdi ise oyun oynamak, DSÖ tarafından tavsiye olarak sunuldu.

Ayrı ayrı birlikte oynamak

Activision Blizzard ve Twitch de dahil olmak üzere, video oyunları üzerine hizmet veren 18 şirket, insanların evlerinde oyun oynayarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla #PlayApartTogether adlı bir kampanya başlattı.

Kampanyaya destek verenler arasında Dünya Sağlık Örgütü de bulunuyor. Örgütün global strateji elçisi Ray Chambers da Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajında bir kez daha sosyal mesafenin önemini vurguladı.