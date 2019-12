Şimdi parıldama zamanı

Metalik detaylar

Ekonomik şartlar bizi altından uzaklaştırsa da, hiçbir güç modayı takip etmemizi engelleyemez. Habertürk,parlak lame, altın aksesuarlar, küçük altın detaylar,metalik kumaşların, 2009 baharında altının değeri her anlamda arttığını belirtiyor. Altın bir mücevher alamasanız bile kıyafetinizde parlayan detaylar bu sezon sizi her zaman olduğunuzdan daha şık gösterecek.Geçen sezonlarda sadece özel geceler ve davetlerde giyilen parıltılı kıyafetler yeni sezonda günlük gardırobumuza taşındı. Her tasarımcı koleksiyonunda metalik detaylara yer vermiş. Hatta sadece altın değil bronz, gümüş ve metalik görüntülü canlı renkler de koleksiyonları şenlendiriyor. Parlak satenler, naylon kumaşlar, lameler, parlak ipek kumaşlar ve işlemeli detaylarda gümüş, dore, bronz gibi iddialı metalik renklere rastlıyoruz. Günlük hayatta parıltıları mini elbiselerde, üstlerde, eteklerde ya da çanta ve ayakkabı gibi aksesuarlarda da göreceğiz. Parıltılar feminen ve seksi görünüm katmanın yanı sıra kadını sadelik ve sıradanlıktan kurtaran en önemli detaylardan biri. Parıltılar ve parlak detaylar artık her stilde rahatça uygulanabiliyor. Bohem, rock&roll, feminen, retro tarzların her birinde ve her stilde parıltı görmek mümkün. Yeter ki gündüzleri de parıldamaya hazır olun.Gardırobunuzdaki metalik, parlak ayrıntılı kıyafetleri seçerken aman dikkat! Bu kıyafetlerin kaliteli kumaştan olmasına büyük özen gösterin. Parıltılı kıyafetlerin basit duruşu bütün görünümü mahvedebilir. O yüzden sadece aksesuarla da kıyafetinizi parlatabilirsiniz.Metalik kıyafetlerde bedeninize uygun olanı seçmelisiniz, çünkü sizi yanlış yansıtan veya kusurlarınızı gösteren bir kıyafetin içinde parıldamak istemezsiniz. Bu yüzden ne kadar gösterişli olursa olsun vücut şeklinize ve stilinize uymayan hiçbir parçayı almayın.Altın rengi, mücevherde, aksesuar ve kıyafetlerde de vazgeçilmezler arasında. Ama doreyi kıyafette kullanmak istemeyenler için irili ufaklı aksesuarlarla parlamak da bir yöntem.- Gri ve tonlarındaki kumaşların içinde metalik renkler kullanılıyor. Günlük kullanım için ideal.- Elbiseleriniz, hırkanız veya ceketlerinizle aynı tonda parıltılı bir aksesuar veya küçük herhangi bir parıltılı detay kullanabilirsiniz. Kıyafeti canlandıracaktır.- Metalik, parlak renklerde legging'ler çok moda. Ama sadece vücudunuza güveniyorsanız!- Bu sezonun trendleri arasında bulunan transparan bluzların içine metalik renkte sütyen giyebilirsiniz.- Detayları atlamayın ve kullanmaktan çekinmeyin. Örneğin parıldayan düğmeler gibi... Bu gibi detaylar kıyafetinize farklı bir hava katacaktır.- Çok fazla parıltıdan ve abartılı detaylardan kaçınmak için ya sadece metalik bir çanta takın ya da sadece metalik bir ayakkabı giyin; ikisini bir arada kullanmaktan kaçının.- Parıltıyı sevmeyenler bile en azından şık, parlak bir bluzu gardıroplarında bulundurmalı.İşte ünlü markaların parlak koleksiyonlarından seçmeler