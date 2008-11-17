T24 LogoT24 Logo
Politika

Şimdi olsa Dolmabahçe'yi 'Mustafa'ya açmazdım

TBMM Başkanı Köksal Toptan, 'Mustafa' adlı filmin galası için Dolmabahçe Sarayı'nı tahsis etmekten pişman olduğunu söyledi.

17 Kasım 2008 02:00

TBMM Başkanı Köksal Toptan, son günlerin en çok tartışma konusu olan gazeteci-yazar Can Dündar'ın hazırladığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün özel yaşamını anlatan 'Mustafa' adlı filmin galası için Dolmabahçe Sarayı'nı tahsis etmekten pişman olduğunu söyledi.
Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Toptan, filmin galasının Dolmabahçe Sarayı'nda yapılması için izin verdiğinde daha filmi seyretmemiş olduğunu belirterek, "İzin istendiği zaman, Atatürk var, Can Dündar iyi bir isim. Dolmabahçe bu film için özel bir yer diye düşündüm" dedi.

Toptan, "Peki, şimdi olsa sarayı yine açar mıydınız?" sorusuna, "Hayır, açmazdım. Ağzımız yandı doğrusu, bir daha olmaz" yanıtı verdi. Meclis Başkanı, bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Tartışmaları görüyorsunuz. Sonra bazı sahneler var. Çok içki, sigara gibi..."




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24