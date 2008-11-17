Şimdi olsa Dolmabahçe'yi 'Mustafa'ya açmazdım

TBMM Başkanı Köksal Toptan, son günlerin en çok tartışma konusu olan gazeteci-yazar Can Dündar'ın hazırladığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün özel yaşamını anlatan 'Mustafa' adlı filmin galası için Dolmabahçe Sarayı'nı tahsis etmekten pişman olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Toptan, filmin galasının Dolmabahçe Sarayı'nda yapılması için izin verdiğinde daha filmi seyretmemiş olduğunu belirterek, "İzin istendiği zaman, Atatürk var, Can Dündar iyi bir isim. Dolmabahçe bu film için özel bir yer diye düşündüm" dedi.



Toptan, "Peki, şimdi olsa sarayı yine açar mıydınız?" sorusuna, "Hayır, açmazdım. Ağzımız yandı doğrusu, bir daha olmaz" yanıtı verdi. Meclis Başkanı, bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Tartışmaları görüyorsunuz. Sonra bazı sahneler var. Çok içki, sigara gibi..."









