Şimdi moda fuşya

Ünlüler şimdiden bu cıvıl cıvıl renge gardıroplarında yer vermeye başladılar bile...bir düğün davetine saten fuşya elbisesiyle katılmış, zarif kıyafetini incili ve pırlantalı mücevherlerle zenginleştirmiş.Renk doğru ancak model seçimi yanlış. Dünya güzelimiz Azra Akın, üstü fuşya, altı siyah elbisesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Üstü bol, altı dar olan elbise, Akın’ı şişman göstermiş.Fuşya, genellikle daha koyu renkleri tercih eden Nevbahar Koç’u çok açmış. Beline kalın kemer taktığı dar mini elbise, ona çok yakışmış.‘Issız Adam’ filmiyle şöhret olan Melis Birkan da, fuşyayı en güzel gösteren saten kumaşı seçmiş. Genç oyuncu, bu kıyafetiyle çok zarif görünüyor.Sosyetik güzelden sıra dışı bir tarz. Birbirine uymaz diye düşünülen siyah, beyaz, leopar ve fuşya bir arada. Hem klasik hem de çok modern.şimdi trençkotun tam zamanı. Tuba Erbil de, fuşya bir trençkot tercih ederek, ne kadar trendy olduğunu gözler önüne sermiş.