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Yaşam

Şimdi moda fuşya

Bu yaz fuşya rengine sıkça rastlayacağız. Sezonun rengi fuşya, gece kıyafetinden bluza, bikiniden pantolona kadar her yerde gözümüze çarpacak.

11 Nisan 2009 03:00

Bu yaz fuşya rengine sıkça rastlayacağız. Sezonun rengi fuşya, gece kıyafetinden bluza, bikiniden pantolona kadar her yerde gözümüze çarpacak.

Ünlüler şimdiden bu cıvıl cıvıl renge gardıroplarında yer vermeye başladılar bile...



Gamze Dinçkök bir düğün davetine saten fuşya elbisesiyle katılmış, zarif kıyafetini incili ve pırlantalı mücevherlerle zenginleştirmiş. Azra Akın Renk doğru ancak model seçimi yanlış. Dünya güzelimiz Azra Akın, üstü fuşya, altı siyah elbisesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Üstü bol, altı dar olan elbise, Akın’ı şişman göstermiş. Nevbahar Koç Fuşya, genellikle daha koyu renkleri tercih eden Nevbahar Koç’u çok açmış. Beline kalın kemer taktığı dar mini elbise, ona çok yakışmış.




Melis Birkan ‘Issız Adam’ filmiyle şöhret olan Melis Birkan da, fuşyayı en güzel gösteren saten kumaşı seçmiş. Genç oyuncu, bu kıyafetiyle çok zarif görünüyor. Derin Mermerci Sosyetik güzelden sıra dışı bir tarz. Birbirine uymaz diye düşünülen siyah, beyaz, leopar ve fuşya bir arada. Hem klasik hem de çok modern. Tuba Erbil şimdi trençkotun tam zamanı. Tuba Erbil de, fuşya bir trençkot tercih ederek, ne kadar trendy olduğunu gözler önüne sermiş.

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