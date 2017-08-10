"Şimdi koltuğunuza yerleşin ve TRT'nin tarafsız yayıncılığının tadını çıkarın, bandrole kuvvet!"

Cep telefonu ithalatında TRT bandrol oranı yüzde 6 ve yüzde 7'den yüzde 10'a çıkarıldı. Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, konuya ilişkin olarak, “Merak etmeyin, savurganlıkla mücadele tam gaz devam ediyor.

Örnek mi?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğrencilerin öğle yemeği ücretlerinin genel bütçeden karşılanmasının “maliyetli” olduğunu, bu “giderin” hayırseverlerden bağış ile toplanması gerektiğini bildiren bir yazı gönderdi ilgili okullara.

Engelli öğrencilere verilen öğle yemeğinin “KDV dahil 5.5 TL’yi” geçmemesi gerektiği yolunda uyarı yapıldı, bunun kaynak israfı olacağı vurgulandı.

Tasarruf gibi tasarruf işte...

İçiniz rahat olsun.

Şimdi koltuğunuza yerleşin ve TRT’nin özerk yapısının ve tarafsız yayıncılığının tadını çıkartın.

Bandrole kuvvet, bandrole kuvvet...” diye yazdı.

"Elini tutacak halimiz yok; gönlünce harcamış işte"

Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker’in dün yayımlanan “‘Payitaht’ için tabletlere hücum” başlıklı yazısını hatırlatan Kanat Atkaya, “2016’daki o 1.77 milyar TL’nin 793.4 milyon TL’si elektrik payından, 962.1 milyon TL’si ise bandrolden gelmiş.

Personeline de 660 milyon TL ödemiş 2016’da. 2015’e göre personel azalmış ancak ödenen para artmış ki; elini tutacak halimiz yok; gönlünce harcamış işte”ifadelerini kullandı.

Kanat Atkaya’nın Hürriyet gazetesinin bugünkü (10 Ağustos 2017) nüshasında yayımlanan “Bandrole kuvvet, ha gayret TRT” başlıklı yazısı şöyle:

TRT kâğıt üzerinde, kanun metninde “özerk” bir kurumdur ve kamu için “tarafsız” yayın yapmakla yükümlüdür.

“Tarafsızlık” kısmını gülelim diye yazmadım, hemen gülmenize gerek yok, lütfen biraz ciddi olalım!

Yaklaşık 7 bin çalışanı vardır, güzel bir bütçesi vardır...

2016’da harcaması için kasasına milletçe 1 milyar 772 bin TL koymuştuk.

Çiğdem Toker, dün Cumhuriyet’te “‘Payitaht’ için tabletlere hücum” başlıklı yazısında rakamları ve durumu gayet güzel özetliyordu.

2016’daki o 1.77 milyar TL’nin 793.4 milyon TL’si elektrik payından, 962.1 milyon TL’si ise bandrolden gelmiş.

Personeline de 660 milyon TL ödemiş 2016’da. 2015’e göre personel azalmış ancak ödenen para artmış ki; elini tutacak halimiz yok; gönlünce harcamış işte.

Dış yapımlar şampiyon

“Gönlünce harcamış” derken, personel dışında en büyük ödeme “dış yapımlara”verilmiş.

Ne kadar verilmiş dış yapımlara?

2016 yılında 753.5 milyon TL!

“Peki 660 milyon TL ödediğimiz 7 bin kişi ne iş yapıyor?” diye sormayın lütfen; herkes at süremez, kılıç savuramaz, aksiyon figürü sultan rolünün altından kalkamaz veya bu tür dizileri düşünemez, yazamaz, yönetemez...

Neyse, asıl konumuz başka...

Şimdi, efendim, belki hatırlarsınız... Geçtiğimiz mayıs ayında “Üretim Reform Paketi” açıkladı hükümet.

Sanayicilerin yükünü azaltacak, yatırım için cesaretlendirecek birtakım teşvikler de içeren bu reform paketi kapsamında TRT’ye yönlendirilen “elektrik payı” da kaldırıldı.

Sanayicinin yüzü güldü haliyle; iyi, güzel, hoş...

Fakat TRT ne yapacak?

Yahu, merak ettiğiniz hadiseye bakın!

Tabii ki biz ödeyeceğiz aradaki farkı.

Nasıl ödeyeceğiz?

Şimdi cep telefonu, tablet vb satın aldığınızda bunun yüzde 6’sı bandrol vergisi olarak TRT’ye gidiyordu ya...

Artık yüzde 10’u gidecek...

“Yahu ben cep telefonumdan TRT mi seyrediyorum?” veya “Ben zaten hiç TRT seyretmiyorum ki!” demeyin hiç canımın içleri...

Seyretsen de seyretmesen de, beğensen de beğenmesen de cep telefonu alınca yüzde 10’u da TRT’nin “özerk yapısına”, “tarafsız yayıncılık anlayışına” ve elbette “dış yapımlarına” aktarılmak üzere kesilecek.

Bu arada sakın ha, ama sakın ha “Kaynaklarımız hesapsız kitapsız har vuruluyor, harman savruluyor, yağsız tavada hafifçe kavrulup öyle servis ediliyor” diye isyana kalkışmayın.

Tasarruf gibi tasarruf

Merak etmeyin, savurganlıkla mücadele tam gaz devam ediyor.

Örnek mi?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğrencilerin öğle yemeği ücretlerinin genel bütçeden karşılanmasının “maliyetli” olduğunu, bu “giderin” hayırseverlerden bağış ile toplanması gerektiğini bildiren bir yazı gönderdi ilgili okullara.

Engelli öğrencilere verilen öğle yemeğinin “KDV dahil 5.5 TL’yi” geçmemesi gerektiği yolunda uyarı yapıldı, bunun kaynak israfı olacağı vurgulandı.

Tasarruf gibi tasarruf işte...

İçiniz rahat olsun.

Şimdi koltuğunuza yerleşin ve TRT’nin özerk yapısının ve tarafsız yayıncılığının tadını çıkartın.

Bandrole kuvvet, bandrole kuvvet...