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Yaşam

Cep telefonuna TRT zammı

Cep telefonlarından alınan TRT bandrol oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıkarıldı

08 Ağustos 2017 13:17

Cep telefonlarından alınan TRT bandrol oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıkarıldı.

Bandrole tabi cihazların TRT bandrol oranları yeniden belirlendi. Cep telefonu ithalatında TRT bandrol oranı yüzde 6 ve yüzde 7'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, 2016 yılındaki kararda sadece "dahili tünerle radyo ve TV yayınlarını alabilen" cep telefonları kapsam dahilinde yer alırken, bugünkü kararla kapsam "cep telefonları" olarak genişletildi.

Kararla, bilgisayar ve tablette bandrol oranları, geçen yıl, cihazların özelliklerine göre yüzde 3 ve yüzde 2 olarak belirlenmişken, bu sene genel olarak yüzde 2 olarak tespit edildi.

Listedeki diğer cihazlardan tahsil edilecek bandrol oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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