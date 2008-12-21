T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şimdi de Ukraynalı muhabir ayakkabı fırlattı

Ukrayna'da NATO'yu destekleyen bir isim hiç beklemediği bir anda gazetecinin ayakkabılı saldırısına hedef oldu

21 Aralık 2008 02:00

Bağdat’ta ABD Başkanı Bush’a pabuçlarını fırlatan Iraklı TV muhabiri El Zeydi'nin ardından bu kez de Ukraynalı bir muhabir, NATO yetkilisine ayakkabı attı

Ukraynalı muhabir ayakkabıyı böyle fırlattı - VİDEO

Ayakkabı atan gazetecinin kaburgalarını kırmışlar

Ayakkabı taarruzuna 'Hasan Tahsin' benzetmesi

Ayakkabılar direnişin yeni sembolü oldu

Iraklı gazeteci Bush'a ayakkabı fırlattı! - VİDEO

Ayakkabı eylemi karikatürlere yansıdı - FOTOGALERİ

Ukrayna'da NATO'nun politikalarını savunan NATO Sosyal İçtimai Koordinasyon Kurulu Üyesi Oleg Soskin'in konuşması yerel bir televizyonda çalışan muhabir tarafından kesildi.

Bir anda oturduğu yerden ayağa kalkan ve konuşmaya başlayan muhabir, öğrencilere dönerek, "Öğrenciler, siz gençsiniz ve gelecek vaadediyorsunuz, bu yaşlı ve aptal adamları dinlemeyin" diye bağırdıktan sonra ayakkabılarını çıkarıp Soskin'e fırlattı.

Soskin de ABD Başkanı Bush gibi kıvrak bir hareketle yüzüne gelen ayakkabıdan kurtulmayı başardı. Olay sonrası devreye giren salondakiler, gazeteciyi etkisiz hale getirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24