Şimdi de Ukraynalı muhabir ayakkabı fırlattı

Ayakkabı eylemi karikatürlere yansıdı - FOTOGALERİ

Bağdat’ta ABD Başkanı Bush’a pabuçlarını fırlatan Iraklı TV muhabiri El Zeydi'nin ardından bu kez de Ukraynalı bir muhabir, NATO yetkilisine ayakkabı attıUkrayna'da NATO'nun politikalarını savunan NATO Sosyal İçtimai Koordinasyon Kurulu Üyesi Oleg Soskin'in konuşması yerel bir televizyonda çalışan muhabir tarafından kesildi.Bir anda oturduğu yerden ayağa kalkan ve konuşmaya başlayan muhabir, öğrencilere dönerek, "Öğrenciler, siz gençsiniz ve gelecek vaadediyorsunuz, bu yaşlı ve aptal adamları dinlemeyin" diye bağırdıktan sonra ayakkabılarını çıkarıp Soskin'e fırlattı.Soskin de ABD Başkanı Bush gibi kıvrak bir hareketle yüzüne gelen ayakkabıdan kurtulmayı başardı. Olay sonrası devreye giren salondakiler, gazeteciyi etkisiz hale getirdi.