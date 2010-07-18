'Şimdi de Shakira KKTC yolcusu'

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Lopez son anda gelmedi

KKTC’de bu hafta içinde açılışı yapılacak olan ve Jennifer Lopez ile yaşanan problemlerle tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Girne’deki Cratos Premium Hotel’in, şimdi de bir başka dünya starı Shakira ile anlaştığı iddia edildi.Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Rum gazetelerinden Fileleftheros, dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez’in Kuzey Kıbrıs’taki "Cratos Premium" otelinin açılışına katılmayı kabul etmemesinin ardından meydana gelen boşluğun; Kolombiya asıllı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile doldurulacak gibi göründüğünü iddia etti.Elde ettiği bilgilere dayanarak, Kolombiya asıllı yıldız Shakira'nın otelin açılışına değil, eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan ikinci büyük galaya katılacağını iddia eden gazete, yeni bir konser iptaline yol açabilecek olası protestolardan kaçınılması amacıyla şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadığına işaret etti.24 Temmuz'da Cratos Premium Hotel'de düzenleyeceği konseri Rum lobisinin baskısı ve ABD'li bir senatörün devreye girmesiyle son anda iptal eden Lopez'e, 100 milyon dolarlık tazminat davası açılacağı bildirilmiş, Lopez ise yaşananların ardından özür dilemişti.