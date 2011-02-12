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Dünya

ŞİMDİ DE 'MÜBAREK YARGILANSIN' GÖSTERİLERİ KAHİRE (A.A)

12 Şubat 2011 13:29

-ŞİMDİ DE 'MÜBAREK YARGILANSIN' GÖSTERİLERİ KAHİRE (A.A) - 12.02.2011 - Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevlerini güvenlik konseyine devretmesinin ardından başkent Kahire'nin Tahrir Meydanı'nda sabah saatlerine kadar kutlama yapan protestocular, şimdi de Mübarek'in yargılanması için gösterilerine devam ediyor. Tahrir Meydanı'nı dolduran binlerce gösterici, "Mübarek yargılanmadan eve dönmek yok" ve "Hemen demokrasi istiyoruz" sloganları atıyor. Muhammed Seyyid adlı bir gösterici, "Bizim için şimdi zor bir süreç başladı. Demokrasi istiyoruz, güçlü bir eğitim sistemi istiyoruz. Ama en önemlisi Mübarek'in yargılanmasını istiyoruz. Mübarek yargılanmadan eve dönmeyeceğiz" dedi. Bu arada 18 gün süren olayların yaralarının da sarılmasına çalışılıyor. Gönüllü öğrenciler, başkent Kahire'nin genelinde temizlik kampanyası başlattı ve sokaklardaki çöpleri topladı. Kahire Valiliğine bağlı iş makineleri de ordu kontrolünde çalışarak, olaylar sırasında yakılan araçları topladı, yıkılan veya tahrip edilen bazı dükkan ve işyerlerini temizledi. Öte yandan Mısır ordusu, Tahrir Meydanı'ndan parlamentoya giden cadde ile Arap Birliği genel merkez binasının bulunduğu cadde dışında zırhlı araç barikatlarının tamamını kaldırdı ve caddeler araç trafiğine açılmaya başladı.

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