Şimdi de mevzuatla savaşıyor!

T24 - Henüz 4 aylıkken kalbinde beliren rahatsızlık üzerine devletin ambulans uçak tutup 100 bin liralık yapay kalple hayata döndürdüğü minik Çiğdem, şimdi de aynı devletin ‘mevzuatıyla’ mücadele ediyor.Çünkü minik Çiğdem’in hayati tedavisi için gereken cinsel gücü artırmasıyla bilinen hapın bedelini, devlet karşılamıyor.

Devletin, yaşamını kurtarmak için hava ambulansıyla sevkini sağlayıp, yaklaşık 100 bin lira maliyetli yapay kalp taktırdığı 20 aylık Çiğdem Gürler’in ilaç tedavisine ‘mevzuat’ engeli çıktı. Çiğdem’in tedavisinde kullanılan, cinsel gücü artırmasıyla bilinen, ancak bu gibi hastalıklarda da tansiyonu düzenlemek için hayati öneme sahip ilacın bedelinin karşılanmaması, devlet memuru baba Müjdet Gürler’i sıkıntıya soktu. Baba Gürler, “Devlet, hem vatandaşların başka bir amaçla kullanıldığını bildiği, oysa kalp damar hastalıklarında tansiyon tedavisinde kullanılan ilacın hem de kan ölçüm çubuklarının bedelini karşılamıyor. İkisi için ayda en az 500 lira ödüyoruz ki bu bizim için önemli meblağ. Kendimizi yalnız bırakılmış hissediyoruz” dedi.





Çiğdem iyileşti, aile ‘fenalaştı’



Kocaeli’de oturan 34 yaşındaki Yaşagül Gürler ile devlet memuru 37 yaşındaki Müjdet Gürler’in 3 kızından en küçüğü, 8 Ağustos 2009 doğumlu Çiğdem’in kalbinde, 4 aylıkken üfürüm saptandı. Uzun ve yıpratıcı bir tedavi sürecinin ardından Çiğdem bebek için devlet seferber oldu. 5 Şubat’ta hava ambulansıyla İzmir’e getirilen miniğe, 5 gün sonra yaklaşık 100 bin lira maliyeti olan yapay kalp takıldı. Türkiye’de yapay kalp takılan en küçük ikinci, ilk kız bebek olan Çiğdem hızla toparladı, servise çıktı. Ancak kızlarının hayata dönmesiyle umutlanan, diğer iki kızlarını Kocaeli’de aile büyüklerine bırakıp İzmir’e gelen anne baba, çektiklerinin henüz bitmediğini kısa sürede öğrendi. Bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hastaneden ayrılamayan Müjdet Gürler, şöyle konuştu:





Kan çubukları da ‘hariç’



“Haftada 4 tane kullanılan o ilaç ayda 200 liraya maloluyor. Tüm yapay kalpli hastaların ortak sorunu ise INR denilen kan ölçüm çubuklarının bedelinin karşılanmaması. Bu çubukların tanesi 10 lira civarında, aleti de 2 bin lira kadar. Bu çubuklarda kolay, acısız kan ölçümü yapılıyor. Bunun da aylık maliyeti 300 lira civarında. Devletimiz çocuklarımızı kurtarmak için yüzbinlerce lira harcıyor ama bizim için büyük, devlet için çok küçük olan bedeller karşılanmıyor.”

15 aydır hastanede olan çocuklar var

KENDİLERİNİN 5 Şubat’tan beri geldikleri hastanede 15 aydır yatan yapay kalpli çocuklar olduğunu vurgulayan Yaşagül Gürler de şöyle dert yandı: “Yapay kalp uygulaması yeni olduğu için, hastanede bu kadar uzun süreli yatış ve bunun doğuracağı sorunlar ilk başlarda görülmemiş olabilir. Ancak çocuklarımızın çamaşırlarının yıkanması, temizlikleri, istedikleri yemekleri hazırlayıp yedirebilmemiz çok önemli. Burada ömür geçiyor ve daha ne kadar kalacağımız belli değil. Bize bile psikolojik destek gerek.”