Şimdi de memleket havaları çekeceksiniz

Bir internet sitesi ölüm döşeğinde olanlar için içine Kars havası olan balonları pazarlıyor



İnternet üzerinden satış yapan bir mağaza, yöresel ürünlerin yanı sıra "Kars Havası"nı da sattığını duyuruyor.



"www.karspazari.com." adresiyle ulaşılan internet sitesinde, "En popüler olanlar" başlığıyla yayımlanan bölümde ise "Memleket Havası" adı verilen Kars havasının, kent merkezindeki mağazalarında ücretsiz, merkez dışına ise yol masrafı(kargo ücreti) alınarak satıldığı duyuruluyor. İlginç hava satış duyurusu özetle şöyle:



"Yöremizden göç eden insanların büyük bir çoğunluğu Kars’ın havasını suyunu özlerler. Memleket havası deyip geçmeyin, hele memleketten yeni çıkmışsanız, memleket burnunuzda tütüyorsa...

Gurbette nedir özleten, bizlere her şeyi başka gösteren yabancı ve çekilmez gösteren nedir? Gurbetin havası ve suyu ile de yaşanmıyor mu?



Yaşamın sadece yemekten içmekten ibaret olmadığını gurbete gidenlerin, önceden yaşadıkları yerin her şeyinin burunlarında tütmesinden, doğdukları yerin her şeyini özlemelerinden anlıyoruz. Onların özlemlerini dinledikleri müziklerden, her yıl doğdukları yerlere koşup gelmelerinden anlıyoruz.



Bizde gurbette yaşayan hemşehrilerimiz için, doğdukları yerin havasının bile onlar için bir hayat iksiri olabileceğinin bilincinde, onların en çok özlemini çektikleri havalarını onlara ücretsiz ulaştırmayı bir hizmet bildik."



Hava satış duyurusunda ayrıca Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın "Uçun kuşlar uçun" adlı şiiri de yer alıyor.



Havadan para kazanıyorlar...



İnternet üzerinden satış yapan sanal mağazanın ortaklarından Yavuz Bulut, internet üzerinden bir pazar kurduklarını belirterek, "bu pazarda hem hem yöremizi tanıtma hem de gurbette yaşayan insanlarımıza ne gibi hizmetler götürebileceğimiz üzerinde çalıştık ve böyle bir proje hazırladık" dedi.



Diğer ortak Mevlüt Öztürkler de, yaptığı açıklamada, hava satışlarının gerçek olduğunu, bazı kişilerin bu satışı şaka gibi yorumladığını belirterek şunları söyledi:

"Siparişlerimizi kargo ile alıcılarına gönderiyoruz. Bizden hava isteyenlere, kompresörle balona (yaklaşık 3 litre hacminde) gerçek Kars havası doldurup kargoyla gönderiyoruz. Son 2 ay içerisinde 30 kişiye balonla Kars havası gönderdik. Ölüm döşeğinde yatan bir hasta için balonla Kars havası ve suyunu da gönderdik. Kars dışında yaşayan bazı hasta yakınları, sitemizi görünce bizden hava ve su talebinde bulunuyorlar. Strefor kutunun içerisine koyduğumuz balonu kompresörle şişirip ağzını bağlıyoruz. Kutu içerisindeki balona depolanan Kars havasını almak için sadece kargo ücreti ödemek yeterli oluyor. Gurbet özlemi çekenlere veya hastalara Kars havasını ve istenirse suyunu ücret almadan gönderiyoruz."