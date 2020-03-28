Şimdi de Meksika, ABD ile sınırının kapatılmasını istiyor

T24 Dış haberler

Meksikalı protestocular, ülkelerinin ABD ile olan bir sınırını, seyahatçilerin Koronavirüs taşıyabileceği endişesiyle geçişlere kapattı.

Çarşamba günü başlayan eylemlerde ABD'nin Arizona eyaletinin güneyinde bulunan sınır kenti Sonora'nın sakinleri, ülkelerine akan trafiği tek taraflı olarak durduracaklarını söyledi.

Meksikalı protestocular, yüzlerini maskeyle kapayarak, ülkelerine geçmeye çalışan ABD'lilere "evinize dönün" diyor. Protestocuların, "Sınırı kapatın" diye pankartlar açtığı görüldü.

Eylemciler, sınırda salgına karşı yeterince önlem alınmadığını düşündüklerini de dile getirdi.

ABD ile Meksika, geçen hafta sınırlarını "zorunlu olmayan seyahatlere" kapamıştı.

Trump'ın başkanlık için yarışırken en büyük vaatlerinde biri ABD'nin Meksika sınırına "dev" bir duvar örülmesiydi.