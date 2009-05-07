Şimdi de kendi boğazını kesti

Konya'nın Ereğli ilçesinde, seyahat ettiği yolcu otobüsünde önündeki koltukta oturan 82 yaşındaki kişinin boğazını keserek ağır yaralayan sanık, konulduğu cezaevinde boğazını ve bileklerini kesti.



Olaydan sonra tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi'ne konulan zanlı Özgür B'nin (27), su bardağını kırarak boğazını ve bileklerini kestiği öğrenildi.



Kendisini ağır şekilde yaralayan Özgür B, Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, hayati tehlike kaydıyla Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Önceki gün, bir şehirler arası seyahat firmasına ait yolcu otobüsü Ereğli Otogarı'nda mola verdiği sırada, Denizli'de üniversite öğrencisi olduğu ve o an uykudan uyandığı belirtilen Özgür B, önündeki koltukta oturan Yusuf Düşmez'in (82) boğazını bıçakla kesmişti. Ağır yaralanan Yusuf Düşmez, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, yakalanan Özgür B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

