Şimdi de 'Hababamstar' geliyor

'Hababam Sınıfı'nın oyuncu kadrosu, 'Hababam Türkiye' yarışmasıyla seçilecek. Jürinin keşfedeceği yetenekler, hem serinin son filminde hem de televizyon dizisinde rol alacak



Yapımcı Murat Akdilek, Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz'dan izin aldıktan sonra, yeni 'Hababam Sınıfı' filmi için kolları sıvadı. Gelecek eylül ayında gösterime girmesi planlanan filmin yanısıra, 'Hababam Sınıfı Başlıyor' adıyla bir de dizi çekecek olan Murat Akdilek, oyuncu kadrosunu yarışmayla seçme kararı aldı.



Sabah gazetesinin haberine göre, 'Hababam Türkiye, Hababam Sınıfı'nı Arıyor' adlı yarışmanın startını önümüzdeki günlerde verecek olan Murat Akdilek'in, bu yola başvurmasının iki nedeni var: İlki, bir televizyon yarışmasının misyonunu tamamladığını göstermek. Diğeri ise, Ertem Eğilmez'in ilk 'Hababam Sınıfı' serisinde uyguladığı yöntemle, yeni yetenekler keşfedip tanıtmak...



Geleneği sürdürecek



Yapımcılığa, 'Hababam Sınıfı' ile başlayan Murat Akdilek, televizyona da aynı projeyle adım atacak. Akdilek, "Bugüne kadar birçok yarışma düzenlendi. Hepsi, büyük bir umuttu. Ne yazık ki, derece alanlar yollarına devam edemedi. Bunun nedeni, büyük yapımlarda yer bulamamalarıydı. 'Hababam Sınıfı' ile bu imkanı yaratmak istiyorum. Hatırlarsanız, serinin ilk versiyonlarında da birçok isim kendini gösterme fırsatı bulmuştu" diyor.



Yeni karakterler var



Yarışma için jüri oluşturmaya başlayan Murat Akdilek, son film ve dizide 'İnek Şaban', 'Güdük Necmi', 'Damat Ferit', 'Domdom Nuri', 'Tulum Hayri', 'Hafize Ana', 'Kel Mahmut' ve 'Badi Ekrem' gibi karakterlerin olmayacağını da söylüyor. Yepyeni karakterlere yer verilecek film ve dizinin yönetmeni de yakında belirlenecek.

