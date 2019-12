Şimdi de DVD krizi

ABD tarihinin en önemli dönemeçlerinden biri olarak gösterilen 4 Kasım seçimlerine sayılı günler kala, gazetelerin promosyon olarak dağıttığı radikal İslam karşıtı bir DVD, gündeme bomba gibi düştü. Aralarında Wall Street Journal ve New York Times’ın da bulunduğu 70 ulusal ve yerel gazete tarafından ücretsiz dağıtılan “Obsesyon: Radikal İslam’ın Batı’ya Karşı Savaşı” isimli DVD, resmi internet sitesinde “dünyaya bakışınızı değişterecek yeni bir film” olarak tanıtılıyor.İrlandalı devlet adamı ve filozof Edmund Burke’ün “Kötülerin zafer kazanması için iyilerin hiçbir şey yapmaması yeterlidir” sözüyle başlayan videoda Arap televizyonlarında yayınlanan ve terörizmi öven görüntülerle programlardan kesitler ekrana geliyor. Ardından aralarında İstanbul’un da olduğu, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen terör saldırılarına yer veriliyor. İlerleyen dakikalarda da İkinci Dünya Savaşı’na damga vuran Naziler’in görüntüleri ile radikal İslam’ın “günümüzün tehdidi” olduğu vurgulanıyor.DVD, Clarion Fonu ve Honest Reporting isimli organizasyonun ortak yapımı. İsrail’i desteklemek için kurulan Honest Reporting kuruluşunun haham yöneticisi Ephraim Shore’un kardeşi Raphael Shore, “Ulusal güvenlik konularında Amerikalılar’ı eğitmek” amacı güten Clarion Fonu’nu 2006 yılında kuran kişi. Müslüman dernekleri, DVD’nin içerisindeki görüntülerin İslam’ı küçük düşürdüğünü ve tüm Müslümanlar’ı terörist olarak gösterdiğini belirterek promosyonu protesto etti.Birçok dernek DVD’yi veren gazeteler aleyhinde boykot kampanyası başlattı. Konuyla ilgili Associated Press ajansına konuşan The News and Observer okur temsilcisi Ted Vaden, “Yayınladığımız hiçbir habere bu kadar tepki gelmemişti. Günde ortalama 500 e-mail alıyoruz. Şimdiye dek 50 kişi aboneliğini iptal ettirdi” açıklamasını yaptı. 4 festival tarafından çeşitli dallarda ödüllendirilen DVD’nin 28 milyon kişiye ulaştırılması hedefleniyor.ABD seçimleri öncesinde özellikle kritik eyaletlerde dağıtılması ise neo-con’ların korku yaratarak oyları Cumhuriyetçi aday John McCain’e kaydırma girişimi olarak gösteriliyor.