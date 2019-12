Şimdi de 'ayaküstü sohbet' tartışması

CHP lideri Baykal 29 Ekim'de Başbakan'la yaptığı diyaloğun basına doğru yansıdığını söyledi. Erdoğan konuşma için 'külliyen yalan' demişti.



Başbakan Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Deniz Baykal arasında kamera tartışmasından sonra şimdi de 'erken seçim' anlaşmazlığı çıktı.



Başbakan Erdoğan, 29 Ekim törenlerinde, Baykal ile erken seçim konusunu konuştukları iddiasını yalanlamıştı.



Erdoğan, "Baykal ile aramızda, erken seçim diyaloğu geçmedi. Bu iddialar külliyen yalandır" dedi.



Ankara'da konuşan CHP lideri Baykal ise Erdoğan'ın son açıklamasına ilişkin şunları söyledi: "'Bu konuda giderek bir tartışmanın tırmandırılmakta olduğunu görüyorum. Ben bir katkı yapmamaya çalıştım. Şu ana kadar herhangi bir değerlendirme yapmaktan uzak durdum ama geldiğimiz noktada herhalde benim de değerlendirmemi yapmam gerekiyor. O gün yaşananlarla ilgili olarak aramızdaki konuşma basına doğru yansımıştır. Aramızdaki konuşma ile ilgili bir yanlışlığa ben tanık olmadım. Başbakan bana 'turlara devam mı?' diye sordu. Ben önce neyi kast ettiğini anlamadım. 'Anlamadım' deyince 'Yurt gezilerine devam mı?' dedi. Ben de 'Evet, devam ediyoruz' dedim. 'İstanbul'dan geldim bugün. Önümüzdeki günlerde de İzmir'e ve Karaman'a gideceğim' dedim. Sonra durdum 'sizin yarın ne yapacağınız belli olmaz' dedim. 'O nedenle devam ediyoruz' dedim. Başbakan da buna cevaben 'Evet doğrudur, her şey olabilir' dedi. Aramızdaki konuşma bu. Ve bu da basına bu şekilde yansıdı.''



'Kürt açılımı zannetmiş'



Bu konuşmayı ''Medyanın, kamuoyunun bir erken seçim iması olarak ifade ettiğini'' anlatan Deniz Baykal, ''Ben de konuşmamda 'Yarın sizin ne yapacağınız belli olmaz' derken bir seçim olasılığını düşünerek öyle konuştum. O da doğrudur, kafamda o vardı ama daha sonraki tartışmalardan anlıyorum ki Başbakan bunu bir seçim olasılığı olarak düşünmemiş hatta kendi ifadesiyle 'Kürt Açılımı' konusunda böyle konuştuğumu zannetmiş'' dedi.



''Başbakan'ın daha sonra söylediği gibi 'Kürt Açılımı' kesinlikle orada söz konusu olmamıştır. Telaffuz edilmemiştir. 'Ben onu söyledim' diyor onu düşünmüş olabilir. Düşünmedi diyemem. Belki öyle düşünmüştür. Öyle konuşmadık. Sadece ne söylediysem odur'' diyen Baykal, ''Anlıyorum ki Başbakan benim bir olasılık olarak 'her şeye hazır olmak lazım Türkiye'de. O nedenle çalışıyoruz' demiş olmamı 'Elbette her şey olabilir' derken seçimi kastetmemiş. Olabilir, ben seçimi kastetti diye de düşünmedim. Başbakan erken seçimden bahsetti diye bir açıklamam da yok. Zaten o gün, o konuşmadan sonra Sayın Ertuğrul Özkök'le bir araya geldik. Ertuğrul Özkök 'Seçimi ne zaman düşünüyorsunuz' dediği zaman ben bu konuşmayı Başbakanla yapmış birisi olarak '2011 Mayıs'ında bekliyorum' dedim. 'Bu iktidar seçimi göze alamaz' dedim'' diye konuştu.



CHP lideri Baykal, iktidarın seçimin kendileri için bir çöküş olacağını gördüğünü ve cesaret edemeyeceklerini savunarak, bu kanaatini daha önce de ifade ettiğini, bu konuşmadan sonra da aynı değerlendirmesini sürdürdüğünü dile getirdi.



Baykal, ''Ben 'Başbakan seçim yapacağız dedi' demedim ama bizim bu konuşmamız aynen kamuoyuna yansıdı. Başbakanın bir yanlış anlaması böyle bir seçim spekülasyonuna yol açtı. Şimdi gelinen noktada Başbakan gereksiz telaş içindedir. Seçimden çok korktuğu bir kez daha görülmüştür. Erken seçimi göze alamayacağı bir kez daha görülmüştür. Zaten ben olaya böyle bakıyordum buna şaşırmadım. Başbakan seçim konusundaki bu korkusunu, bu telaşını daha soğukkanlı, daha anlayışlı, kendi yanlış anlamasının faturasını başkasına yöneltmeden ifade edebilirdi'' şeklinde konuştu.



'Şaka kaldıracak durumu yok'



Bir bardak suda fırtına koparıldığını ifade eden Baykal, kendisinin bir erken seçim anlayışında da olmadığını kaydederek, ''Bu konuşmanın da böyle yarı şakalaşma niyetinde yapılmış bir konuşma olduğu kanaatindeydim. Ama anlaşılıyor ki Başbakan'ın şaka kaldıracak bir durumu yok. Asabı çok gergin. Gereksiz bir tartışma. Olay bundan ibaret'' dedi.



O diyalog neydi?



Baykal'ın 'doğru yansıdı' dediği diyalog şöyleydi:



Erdoğan: Turlara devam mı?

Baykal: Anlayamadım

Erdoğan: Yani gezmeye devam ediyor musunuz, yurt gezilerine.

Baykal: Evet evet İstanbul'daydım. Önümüzdeki günlerde de Karaman ve İzmir'e gideceğim. Sizin ne yapacağınız belli olmaz. Yurt gezilerimizi sürdürüyoruz.

Erdoğan: Evet haklısınız, herşey olabilir.