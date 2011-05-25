-ŞİMDİ DE ANKARA'YA ''ÇILGIN PROJELER'' ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tıpkı İstanbul gibi, Ankara’da da yeni bir şehrin inşa ve imarına 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından başlanacağını belirterek, ''Güneykent'' adı verilen projeyle Ankara'ya 500 bin kişilik yeni bir şehir kazandırılmış olacağını söyledi. Erdoğan, Ankara Ticaret Odasında (ATO) Ankara Proje Tanıtım Toplantısındaki konuşmasında, Ankara'ya çok sayıda büyük proje kazandıracaklarını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Ankara'ya kazandırılacak projeler şöyle: ''Tıpkı İstanbul gibi, Ankara'da da yeni bir şehrin inşa ve imarına 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından başlanacak. 'Güneykent' adı verilen bu projeyle, Ankara’ya 500 bin kişilik yeni bir şehir kazandırılmış olacak. Ankara dünyanın en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri haline getirilecek, radar tasarım ve üretim merkezi de Gölbaşı'nda kurulacak. Uzay ve uydu merkezi TAI tesisleri içinde faaliyete geçirilecek. Yeni bir adalet sarayı yapılacak, bölge sağlık merkezi haline getirilerek, ulusal ve uluslararası bir sağlık başkentine dönüştürülecek. UEFA kriterlerine uygun bir stadyum projesi hayata geçirilecek. 2010 yılında kurulan Yıldırım Beyazıd Üniversitesi farklı bir konseptle tasarlanacak ve uluslararası bir bilim merkezi olarak büyütülecek. Ortadoğu'nun en büyük hayvanat bahçesi inşa edilecek. Başkentin merkezi Hıdırlıktepe'de, bir inanç ve tarih müzesi inşa edilecek. Eskişehir yolu üzerinde 2 bin dekar alan üzerine, 83 milyon liralık bir yatırımla milli botanik park kurulacak. Kızılcahamam, Güdül, Haymana, Çubuk, Çamlıdere, Ayaş ve Beypazarı'ndaki termal su kaynakları, yeni bir konseptle değerlendirilecek, tesisler inşa edilerek, Ankara termal sağlık turizminin de başkentine dönüştürülecek. Ankara–Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir YHT hattının çalışmalarına başlanacak, başkent hızlı trenin merkezi, kesişme noktası, ortak istasyonu konumuna yükseltilecek. Başkent merkez olmak üzere, Ankara–Niğde, Ankara–İzmir, Ankara–Samsun otoyolları inşa edilecek, karayolları noktasında Ankara'nın merkezi konumu güçlendirilecek.''