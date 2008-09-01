Şimdi daha Avrupalı

Beş yıl önce Murano’nun ilk nesli Amerika’da pazara sunulduğunda sportif kullanım tarzını seven, ama aynı zamanda da bir SUV’un çok yönlü kullanım özelliklerine sahip olmak isteyen büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Bir SUV’dan dinamik binek otomobilin sürüş özelliklerine ulaşmak; Nissan bu sınıfı “Cross-over” olarak adlandırdı.









Murano Avrupa’da 2005 yılında tanıtıldı ve crossover pazarında Nissan’ın başarısını artırmak için kompakt crossover olan Qashqai modeline de ilham kaynağı oldu.

Nissan yetkilileri mevcut Murano’nun, dört yıldır yollarda olmasına rağmen hala bakışları üzerine çekebildiğini söylüyorlar. Bu nedenle yakın zaman önce Murano yenilenirken, otomobilin ilgi çekici dış tasarım unsurlarına fazlaca dokunulmamış.

İç mekânda kullanılan unsurlar Murano’ya seçkin bir atmosfer sağlamış. Bunun için yeni kumanda elemanları, yeni koltuklar, ince detay ışıklandırmaları, yükseltilmiş malzeme kalitesi, çift dikişli kaliteli deri döşemeler, gerçek alüminyum yüzeyler sayesinde iç mekân bir SUV’dan lüks bir otomobil atmosferine yükselmiş.





Yeni Murano, Nissan’ın Amerika pazarında satılan Altima modelinde de kullanılan D-platform şasi üzerine yükseliyor. Önceki modele oranla yüzde 50 daha sert olan şasi sayesinde Murano yine çok iyi yol tutuyor fakat bu sefer aynı zamanda yüksek konfor özelliklerini de bünyesinde taşıyor.



Arka süspansiyon sisteminde kullanılan çok kollu bağlantılar sayesinde daha net ve kararlı yol tutuş özellikleri elde edilirken, hıza duyarlı direksiyon sistemi düşük hızlardaki manevralarda daha hızlı tepki veriyor ve yüksek hızlarda sürücüyle daha fazla iletişim kuruyor. Nissan’ın ALL MODE 4x4-i teknolojisi sayesinde her türlü arazi ve zeminde yüksek tutunma özellikleri sergiliyor.





Dış aynalara yerleştirilen kameralar park anında yardımcı oluyor



Nissan’ın, ilk Murano ile Crossover bir araç geliştirmesindeki neden, bir SUV’un kullanışlılığının yanında bir binek otomobilin kullanım özelliklerinin sunulmasıydı. Yeni Murano ile Nissan, Cross-over tanımının içine lüks bir otomobilin yaşam kabini özelliklerini de ekliyor. Sonuç olarak yeni Murano, yol tutuş ve kullanım özellikleriyle sportif tatlar verirken, üzerinde çok çalıştığı ses izolasyonu ve yuvarlanma gürültülerini azaltma çalışmaları sayesinde yüksek sürüş konforu sunuyor.







3,5 litrelik V6'lık ünitenin gücü 22 HP artırılarak 256 HP'ye yükseltildi





Modifiye edilmiş ödüllü motor

Murano’nun V6 benzinli motoru Nissan’ın Japonya’daki Iwaki tesislerinde üretiliyor. VQ serisi V6 motorun küçük boyutları sayesinde Murano’da başarılı bir ağırlık dağılımı elde edilmiş. Bu sayede çarpışma enerjisinin kontrolü ve yolcu kabininin minimum deformasyonla sağlam bir yapı sergilemesi sağlanmış. Ayrıca motorun az yer kaplaması kabin içindeki yaşam alanının daha ferah tasarlanmasını sağlamış.







CTV şanzımanın hem tepkisi artırılmış hem de gürültü seviyesi azaltılmış



Blokta ve silindir kafalarında kullanılan alüminyum sayesinde ağırlık azaltılmış, bu sayede yakıt verimliliği ve performans artırılmış. Ağırlık azaltma işlemi pistonlar, piston kolları ve krankta da uygulanmış. Hafifletme işleminin sonuçları motorun gaz pedalına verdiği tepkilerde ve sürüşün akıcılığında hissedilebiliyor.

Üstten çift eksantrikli 24 supap kapaklı motor Nissan emiş kontrol sistemi (NICS) ve sürekli değişken supap zamanlaması (C-VTC) sayesinde eskisinden 22 HP daha fazla güç üreterek 256 HP’ye ulaşıyor. Tork ise 16 Nm artarak 334 Nm’ye ulaşıyor. Artan motor gücü kendini sadece yol performansında değil, düşürülen yakıt tüketiminde de gösteriyor. Yeni Murano ortalama 10,9 litre yakıt tüketirken çevreye 261 g/km karbon dioksit gazı bırakıyor.

İlerici Xtronic CVT şanzıman

Motorun performansının yüksek olmasını ve tüketimin kontrol altında tutulmasını sağlayan Xtronik CVT şanzımanda da kapsamlı geliştirmeler yapılmış. Düşük sürtünme katsayılı hafifletilmiş çelik kayış sayesinde sistemin toplam sürtünme kaybı yüzde 20 oranında azaltılmış. Ayrıca yeni CVT şanzımanda gürültü seviyesi de önemli oranda düşürülmüş. Murano, Nissan’ın bütün aktif ve pasif güvenlik özelliklerini bünyesinde taşıyor.

Aktif güvenlik konusunda, sahip olduğu ilerici 4 tekerlekten çekiş sistemi sayesinde maksimum tutunma özellikleri sergilerken, pasif güvenlikte de oldukça güçlü bir gövdeye sahip. D-Plaform sayesinde güçlü bir yolcu kabinine sahip olan Murano, yan ve perde havayastıkları sayesinde yüksek seviyede güvenlik sunuyor.









Ayrıca araç denge kotrol sistemi, altı havayastığı, Nissan Gelişmiş Havayastığı Sistemi ile birlikte arka koltuk yolcuları için de tavana monte edilmiş perde havayastıkları sunuluyor. Yeni Nissan Murano Autoshow ’08 fuarıyla birlikte ülkemize de ithal edilecek. Tek motor ve donanımla ithal edilecek olan otomobilin fiyatı henüz belli değil ancak yapılan yeniliklerle birlikte mevcut modelin biraz üzerinde konumlandırılacak bir fiyat politikası bekleniyor.

Sonuç

Hırant Kasapoğlu / Fransa

ABD pazarında önemli başarı yakalayan Nissan Murano, yenilenen versiyonuyla Avrupa pazarına daha fazla hitap eder hale geliyor. Özellikle iç mekanda, şasinin burulma rijitliğinde ve sürüş dinamiğinde yapılan iyileştirmeler bu cross-over’ın sürüş keyfini bir kat daha artırmış.



Normal sürüşlerde önden çekişli olarak çalışan aktarma sistemi, zemin koşulları kayganlaştıkça arka tekerleklere de güç aktararak 4x4 özellikleri sergiliyor ancak geçişler çok yumuşak olduğundan, sürücünün bu geçişleri hissetmesi zor. 3.5 lt’lik V6 motor, yeni geliştirilen CVT şanzımanla uyum içerisinde ve yumuşak bir karakterde çalışıyor. 2010 başında tanıtılacak olan dizel motorlu Murano ise Avrupa pazarının merakla bekleyeceği bir versiyon olacak.