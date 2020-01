Şimdi Beethoven zamanı

Borusan Kültür Sanat, iki yılda bir düzenlenen BİFO & Fazıl Say Festivali ile dönüşümlü gerçekleştirilecek yeni bir tematik etkinlik dizisi başlatıyor.

18–21 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Beethoven Festivali kapsamında, bestecinin yapıtlarının seslendirileceği konserlerin yanı sıra modern dansın öncü ismi Zeynep Tanbay’ın Beethoven’ın yaylı çalgılar dörtlüleri üzerine hazırladığı son projesinin dünya prömiyeri de gerçekleşecek.

İstanbul Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) her sezon İstanbullu müzikseverlere yeni projeler ve sürprizler sunmaya devam ediyor. Bunların sonuncusu da, 2010 yılında başlayan ve iki yılda bir gerçekleştirilen BİFO & Fazıl Say Festivali ile dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek yeni bir tematik etkinlik dizisi. Besteciler, yorumcular, klasik müzik tarihinin içinden seçilmiş temalar ve farklı performans türleri gibi odaklar çevresinde kurgulanacak festival bu yıl klasik müziğin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Ludwig van Beethoven’a adandı. BİFO’nun ilk sezonunda seslendirdiği Beethoven’ın orkestranın 15. yılında konuğu olması ayrı bir anlam da taşıyor. Tümüyle Beethoven yapıtlarına adanan ve 18–21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında üç konser ve Zeynep Tanbay’ın Beethoven’ın Yaylı Çalgılar Dörtlüleri üzerine hazırladığı son projesi “Symbiosis”in dünya prömiyeri de gerçekleştirilecek. Dansın müziklerini canlı olarak Borusan Quartet yorumlayacak.

BİFO’nun dünyaca ünlü festival konukları

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek konserlerde şef Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, klasik müzik dünyasının ünlü solistlerine eşlik edecek. 18 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleşecek konserde zekâ dolu yorumlarıyla büyük beğeni toplayan Alman keman virtüözü Christian Tetzlaff bestecinin keman repertuarının temel taşlarından kabul edilen konçertosunu, BİFO da 3. Senfoni’sini seslendirecek. 19 Aralık Perşembe gerçekleşecek ikinci konserde ise kuşağının sayılı yeteneklerinden Alexei Volodin Beethoven’ın 5. Piyano Konçertosu’nu yorumlayacak, BİFO da ünlü 5. Senfoni’yi seslendirecek. 21 Aralık’ta düzenlenecek üçüncü ve son konserde ise Beethoven’ın başyapıtlarından Missa Solemnis’in kadrosunda Alois Glassner yönetimindeki Salzburg Bach Korosu ve de soprano Ruth Ziesak, mezzosoprano Daniela Lehner, tenor Richard Croft ve bas David Soar gibi ünlü sesler yer alıyor.

Festivalde bir dünya prömiyeri

Festivalde ayrıca bir dünya prömiyeri de yer alıyor. 20 Aralık Cuma akşamı Haliç Kongre Merkezi Sadabad Oditoryumu’nda düzenlenecek etkinlikte, Zeynep Tanbay’ın Beethoven’ın Yaylı Çalgılar Dörtlüleri üzerine koreografisini yaptığı son yapıtı “Symbiosis”in dünya prömiyeri gerçekleşecek. Zeynep Tanbay Dans Projesi’nin sahneleyeceği ve müziklerini Borusan Quartet’in seslendireceği “Symbiosis” 21 Aralık Cumartesi yine Haliç Kongre Merkezi Sadabad Oditoryumu’nda olacak.

BEETHOVEN FESTİVALİ

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

SASCHA GOETZEL şef

18 Aralık 2013 Çarşamba • Lütfi Kırdar UKSS • 20.00

Christian Tetzlaff keman

Beethoven: Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 61

Beethoven: 3. Senfoni, Mi bemol Majör, Op. 55, “Eroica”

Tam Fiyat: 130, 85, 65, 45 TL

BİFOKART Klasik: 104, 68, 52, 36 TL

BİFOKART Gold: 90, 60, 45, 32 TL

19 Aralık 2013 Perşembe • Lütfi Kırdar UKSS • 20.00

Alexei Volodin piyano

Beethoven: 5. Piyano Konçertosu, Mi bemol Majör, Op. 73, “İmparator”

Beethoven: 5. Senfoni, Do minör, Op. 67

Tam Fiyat: 130, 85, 65, 45 TL

BİFOKART Klasik: 104, 68, 52, 36 TL

BİFOKART Gold: 90, 60, 45, 32 TL

21 Aralık 2013 Cumartesi • Lütfi Kırdar UKSS • 20.00

Salzburg Bach Korosu

Alois Glassner koro şefi

Ruth Ziesak soprano

Daniela Lehner mezzosoprano

Richard Croft tenor

David Soar bas

Beethoven: Missa Solemnis, Dört Solo Ses, Koro, Orkestra ve Org için, Re Majör, Op. 123

Tam Fiyat: 130, 85, 65, 45 TL

BİFOKART Klasik: 104, 68, 52, 36 TL

BİFOKART Gold: 90, 60, 45, 32 TL

20 Aralık 2013 Cuma • Haliç Kongre Merkezi, Sadabad Oditoryumu • 20.00

21 Aralık 2013 Cumartesi • Haliç Kongre Merkezi, Sadabad Oditoryumu • 15.30

Zeynep Tanbay Dans Projesi

“Symbiosis”

Borusan Quartet

Koreografi: Zeynep Tanbay

Müzik: Ludwig van Beethoven

Yaylı Çalgılar Dörtlüleri (Op. 95/I & IV; Op.74/Iⅈ Op.18 No: 4/III & IV; Op.18 No: 3/IV; Op.18 No: 6/IV; Op. 59 No: 3/II)

Kostüm: Rojin Aslı Polat

Işık tasarımı: Zeynep Tanbay, Arek Nişanyan

Borusan Quartet: Esen Kıvrak 1. keman

Olgu Kızılay 2. Keman

Çağ Erçağ viyolonsel

Efdal Altun viyola

Dansçılar: Evrim Akyay, Pınar Güremek, Alper Marangoz, Beril Şenöz

Mert Öztekin, Nil Batırbaygil, Gül Batırbaygil, Suzan Alev, Serhat

Gizem Bilgen, Ayhan Karaağaç, Taner

Tam Fiyat: 100, 70, 50 TL

BİFOKART Klasik: 80, 56, 40 TL

BİFOKART Gold: 70, 49, 35 TL