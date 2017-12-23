Simavlı üretici sera üretimini genişletmek istiyor

Mehmet YENEN/SİMAV(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Simav ilçesinde jeotermal enerjiyi kullanarak sera üretiminde yüksek verim yakaladıklarını söyleyen üreticiler, ilçeye organize sera bölgesi kurulması için devlet desteği istedi.

Simav\'da 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk, ilçede 400 dekarlık seralardan elde edilen 6 bin ton yakın domatesi iç piyasada değerlendirerek ilçe ekonomisine yıllık ortalama 15 milyon lira dolayında gelir sağladıklarını söyledi. Öztürk, 100 kadar seracının kooperatif altında toplandığını, 400 kişiye istihdam oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Seracılığın Simav ekonomisi açısından çok önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu kaydeden Kooperatif Başkanı Hakan Öztürk, şöyle konuştu:

\"1998 yılından bu yana seralarımızda jeotermal enerji kullanarak yılın 12 ayında üretim yapabiliyoruz. Pazar sıkıntımız yok. Eynal domatesi adıyla markalaştırdığımız ürünümüze en fazla ilgiyi, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere İzmir, İstanbul, Uşak ve Balıkesir gibi illerdeki tüketicilerimiz gösteriyor. Bu günlerde ürettiğimiz domateslerimizin kilosunu 4 liradan toptancılara pazarlıyoruz. İşimizden ve kazancımızdan memnunuz.\"

Son yıllarda açık alanda yapılan üretimde verimin düşmesi üzerine ortaklarının büyük bölümünün sera üretimini tercih ettiğini anlatan Başkan Öztürk,şöyle dedi:

\"Bundan sonra daha modern seralarda üretim yaparak hem istihdama hem de ilçe ekonomisine daha fazla gelir sağlamak istiyoruz. Ancak jeotermal enerjinin çıkış merkezi olan Eynal Kaplıcaları yakınına seralar kuruldu ve genişlemeye müsait alan yok. Sıkışıp kaldık. Belediyemiz üzerine düşenin fazlasını yapıyor. Devletin organize sera bölgesi yapılması için bize el uzatmasını bekliyoruz. Devlet bize bu konuda gerekli desteği sağlarsa kısa sürede üretimi artırarak hem iç pazara hem de dış pazara ürün gönderebiliriz. Jeotermal enerji nedeniyle Simav seracılık alanında büyük bir potansiyele sahip. Ama 400 dekarlık alana sıkışıp kaldık.\"

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