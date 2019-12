-SİMAV'DAKİ DEPREMLER ARTÇI DEĞİL KÜTAHYA (A.A) - 31.05.2011 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Oğuz Gündoğdu, Simav'da 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen sarsıntılara ilişkin, ''Bunların hiçbiri artçı değil, hepsi birbirinden bağımsız depremler'' dedi. Anadolu Çevre Asamblesi Genel Başkanı Prof. Dr. Uğur Kaynak, jeofizik mühendisleri Hande Bora ve Sinan Gürsoy ile birlikte Simav'a gelen Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, fay hattı ve hasarlı binalarda incelemelerde bulundu. Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bu olayın çabuk sönmeyeceğini, böyle bir fay sistemi içinde her şey olabileceğini söylediğini hatırlattı. Simav ve çevresindeki faylarda hareketliliğin sürdüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, şöyle devam etti: ''Simavlılar morallerini bozmasın. Burası çok güzel bir yer. Burasını başka yere taşıma gibi bir düşünce içerisinde olmasınlar. Depremle mücadele etmek lazım. Yaşanan depremden sonra binaların daha dayanıklı olması gerekir. Bugün olmasa bile başka bir zaman daha büyük bir deprem olabilir. Çünkü buranın her tarafı fay sonuçta. Simav'da bazı yerlerde toprak ve asfaltta görülen çatlaklar, tansiyon çatlağıdır. Fay çatlağı değil, depremden kaynaklanan gerinmeye doğal çatlaklardır. Herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.'' -''BURADA ÇOK BÜYÜK ŞİDDETLİ DEPREM OLMAZ''- Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, sarsıntıların 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği fayın üzerinde olması halinde bunların artçı diye nitelendirildiğini, başka faylara sıçramışsa buna bir etkinlik adı verdiklerini bildirdi. Son günlerdeki etkinliklerin yer altında birçok nedenden dolayı harekete geçtiğine dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, şöyle konuştu: ''O faylarda belirli enerjinin tükenmesine kadar bu böyle devam edecek. Böyle bir fay sistemi içinde her an her şey olabilir. Ne yapılmalıdır? Okul ve hastaneler gibi kritik binaların muayene ettirilip durumlarının anlaşılması gerekir. O durumlara göre boşaltacak mısınız, hiç acımadan bunun kararını almak lazım. Değişik faylarda hareket devam ediyor. Fay çok ama kısa. Bu yüzden burada çok büyük şiddetli deprem olmaz. Bizim Marmara'da olan gibi değil.''