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Simav'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın deniz seviyesinden 865 metre yüksekliğinde yer alan turistik ilçesi Simav'a mevsimin ilk karı yağdı

21 Kasım 2017 18:47

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın deniz seviyesinden 865 metre yüksekliğinde yer alan turistik ilçesi Simav\'a mevsimin ilk karı yağdı. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
İki günden bu yana ilçe genelinde etkili olan yağmur, dün saat 23.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Saat 09.00\'a kadar devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı daha çok yüksek kesimlerde etkili oldu. Simavlılar sabah kara uyandı. Yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaşan kar ilçe merkezinde etkili olmadı. Araçların ve konutların çatılarını süsleyen kar öğle saatlerinde eridi. Kar yağışı ile birlikte ilçe genelinde hava sıcaklıklarında da önemli düşüşler yaşandı. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düşerken gece en düşük hava sıcaklığının eksi 2 derece olması bekleniyor. Soğuk havanın ilçe genelinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtildi.

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