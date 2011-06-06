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Yaşam

SİMAV'DA YENİDEN DERS BAŞI KÜTAHYA (A.A)

06 Haziran 2011 14:34

-SİMAV'DA YENİDEN DERS BAŞI KÜTAHYA (A.A) - 06.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilk ve orta dereceli okullarda eğitime verilen ara öğrencilerin bugün ders başı yapmasıyla sona erdi. Hasar gören okullardan Yusuf Koyuncuoğlu İlköğretim Okulunun öğretmen ve öğrencileri 4 Eylül İlköğretim Okuluna, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri ise Anadolu Öğretmen Lisesine nakledildi. 4 Eylül İlköğretim Okulu ve Anadolu Öğretmen Lisesinde nakiller nedeniyle ikili öğretime başlandı. Bu okulların asıl öğrencileri sabah, nakille gelen öğrenciler ise öğleden sonra derse girecek.  Yaklaşık 500 öğrencisi bulunan 4 Eylül İlköğretim Okulunun Müdürü Celal Yılmaz, dersler başlamadan önce okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilere, depremin etkilerinin en aza indirilmesi ve eğitimin normalleşmesi için eğitim verileceğini bildirdi. Okul binasının depreme dayanıklı ve güvenilir olduğunu belirten Yılmaz, öğrencilere, ''Öncelikle deprem anında panik yapmayacaksınız. Neler yapılması konusunda öğretmenlerinizin direktifleri doğrultusunda hareket etmelisiniz. Yangın ve deprem tatbikatlarında sizlere öğrettiklerimize harfiyen uyacaksınız. Kesinlikle deprem konusundaki dedikodulara inanmamalısınız'' diye sesledi.

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